Aktivister nekter å betale bot etter demonstrasjon på Furuseth slakteri

Det var i forrige uke at flere aktivister fra organsiasjonen Direct Action Everywhere (DxE) lenket seg til portene til Furuseth slakteri, for å hindre at slaktebiler fikk kommet seg inn og levert dyr til slakt.

Fire aktivister nektet å fjerne seg da politiet kom til stedet, noe som resulterte i en bot til hver av dem på 10.500 kroner.

Nå skriver en av de fire aktivistene, Samuel Rostøl, på Facebook at tre av dem ikke vil betale bøtene. Han mener det er feil at aktivistene får bøter på 10.500 kroner, mens det aktuelle slakteriet fikk en bot på 23.000 kroner for å ha senket en gris i varmt vann før den var blitt ordentlig avlivet.

Annonse

"Slakteriets bot på 23.000 kroner tilsvarer 0,00224% av deres årlige omsetning. Det var den grisens potensielle smerter verdt. Det er en slag i fjeset på alle dyrs rettssikkerhet, og et tydelig bevis på at loven ikke beskytter de svake, men de mektige", skriver Rostøl på Facebook.

Formålet med å lenke seg fast var å få lov av slakteriet til å komme inn og filme slakteprosessen. Spesielt ønsket de å se prosessen hvor dyrene blir bedøvet med CO2-gassing.

I ettertid av demonstrasjonen har det blitt samlet inn penger for å betale bøtene til demonstrantene, likevel velger tre av de fire nå å ikke betale boten.

"Derfor er vi tre som ikke aksepterer våre bøter, på vegne av alle som deltok i demonstrasjonen, og derfor er villige til å ta dette til retten. Vi krever at våre bøter blir nedjustert til samme nivå som det Furuseth slakteri fikk, noe som tilsvarer en bot på ca 9 kroner per person", skriver Rostøl.