Aktivister fikk 10.500 kroner i bot for slakteri-demonstrasjon

Det er en av aktivistene, Samuel Rostøl, som skriver dette på sin Facebook-side. Totalt må de fire ut med 42.000 kroner.

Rostøl skriver på Facebook at han syns summen er høy, sett i betraktning av at Furuseth slakteri ble gitt en bot på 23.000 kroner for å ha senket en gris i varmt vann før den var blitt ordentlig avlivet.

"Mens slakteriet det var snakk om måtte betale 23 000 for å skålde en gris levende, må vi fire betale 42 000 for å demonstrere," skriver Rostøl på Facebook.

Ble stoppet av politiet

Ifølge organisasjonen Direct Action Everywhere (DXE), som stod bak demonstrasjonen, var det omtrent 50 norske og svenske aktivister som hadde møtt opp og lenket seg fast til porten utenfor Furuseth slakteri.

– Aktivistene lenker seg fast med kjetting og sykkellåser til portene for å forsøke å hindre lastebilene med dyr å kjøre inn på slakteriet, sa talsperson Veronika Andersson fra DXE.

Formålet med å lenke seg fast var å få lov av slakteriet til å komme inn og filme slakteprosessen.

– Det handler ikke om bøndene eller slakteriene, det handler om systemene, sa Andersson under direktesendingen til gruppa på Facebook.

Rundt klokken ett kom politiet og klippet løs aktivistene fra portene til slakteriet. På Twitter skrev politiet i Øst at totalt seks personer ble klippet løs og fjernet fra porten. Fire nektet å fjerne seg, og ble arrestert.

Vil ikke slippe de inn

Daglig leder i Furuseth, Harald Furuseth, sa mandag til Nationen at det stod dyrebilder utenfor. Bilene kom seg ikke inn og fikk dermed ikke lastet av dyrene inne i bilene.

– De har lenket seg fast i porten, og det står dyrebiler fulle av dyr som vi ikke får lesset av. Velferdsmessig er det ikke bra. Det er et paradoks at dyreforkjempere bidrar til dyrs lidelse, sa han.

Som Nationen har skrevet tidligere i sommer, er det flere som reagerer på bruken av CO2-gassing for å bedøve dyrene før slakting.

Harald Furuseth forteller at det ikke er aktuelt å slippe inn demonstrantene for å la de filme.