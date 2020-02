Aksjonsgruppe om vindkraft-reklame: – Viser at dei ikkje er så bekymra for klima som for si eiga inntekt

Kampanjen er i regi av Try råd for Norsk Vind AS. Bodskapen er at utbygging av vindkraft er nødvendig om ein skal kutte klimautsleppa tilstrekkeleg før 2030.

Forbrukartilsynet har fått inn 175 klager og 50 tips om kampanjen, skriv Dagens Næringsliv.

Mange av dei kjem frå medlemer i Aksjonsgruppe for Motvind Norge på Facebook.

Styreleiar i Motvind Norge, Eivind Salen frå Rogaland, er mannen bak gruppa. Han er glad medlemene i gruppa har valt å klage på reklamefilmen.

– Det er mange av oss som har klaga. Enkelte har blitt veldig provoserte. Den er skremmande for barn. I tillegg så tar dei eit av dei største problema som er i vår tid, klimakrisa, og gjer den til ein forretningsidé. Ikkje for å løyse problema som er reelle, men for å tene pengar og bygge vindkraft. Dei spelar på frykt, ikkje på å løyse problemet, seier Salen til Nationen.

Klagene blei handsama i eit møte 29. januar. Der kom det fram at Forbrukartilsynet meiner reklamen potensielt kan skape frykt hjå barn, noko som i så fall bryt med marknadsføringslova. I punktet det visast til heiter det at reklamar bryt med god marknadsføringsskikk viss dei «brukar skremmande virkemiddel eller er eigna til å skape frykt eller angst» hjå barn.

Dette forstår ikkje dagleg leiar Sindre Beyer i Try råd kvifor Forbrukartilsynet skal blande seg inn i.

– At Forbrukartilsynet skal gå inn og seie noko om korleis ein omtalar tørke, flaum og klimaendringar, for å skjerme barn for det, det er problematisk, og eg kan ikkje forstå at dei skal blande seg inn i det, seier dagleg leiar Sindre Beyer i Try råd til DN.

Uavhengig av aksjonar

I referatet frå møtet fastslår Forbrukartilsynet at visning av reklamefilmen må avgrensast slik at barn i mindre grad vil vera eksponert for den. Mellom anna føreslår dei å berre vise reklamefilmen på fjernsynet etter klokka 21.00.

Dette provoserer Beyer, som viser til Facebook-gruppene med motstandarar av vindmøller som har mobilisert for å få folk til å sende inn klager på kampanjen.

– Det er ei ganske dramatisk regulering av ytringsfridomen, som bør vera gjenstand for debatt, og ikkje eit resultat av at Forbrukartilsynet er påverka av ein Facebook-aksjon, seier Beyer.

Direktør i Forbrukartilsynet Elisabeth Lier Haugseth avviser overfor DN at dei har late seg påverke av nokon Facebook-aksjon.

– Det stemmer at mange har kontakta oss. Det kan godt hende at det kjem av mobilisering, men det er ikkje noko me tar stilling til. Me ser på om det er delar av kampanjen som kan vera skremmande for barn, seier ho.

– Frykt gjer vondt verre

Salen i Motvind Norge meiner at reklamebyrået har reagert med å kalle klagarane for klimafornektarar i staden for å ta sjølvkritikk.

– Det dreier seg ikkje om klimafornekting, det er dei dramatiske inngrepa rundt oss som frustrerer oss. Folk i Rogaland har sett anlegga dei har bygt og kor enorme konsekvensar det har hatt. Lokalbefolkninga har blitt behandla dårleg. Akkurat no planlegg dei å bygge meir, og brukar denne kampanjen som eit pressmiddel, seier Salen.

Salen trur det er pengar som står i hovudet på Norsk Vind AS, ikkje løysingar på klimakrisa.

– Dei skapar panikk og spelar på frykta for verdas undergang. Så sel dei krafta til utlandet for fleire hundre millionar i året. Klimaproblemet er så komplisert. Å skape frykt gjer vondt verre. Dette viser at dei ikkje er så bekymra for klima som for si eiga inntekt, seier Salen.

– Det er lov å vera mot

Beyer i Try råd har fått svare på kritikken frå Salen.

– Eg har full respekt for vindkraftmotstandarar, eg. Men eg har vore inne og sett på ein del av aksjonane som har vore gjennomført for å klage. Ein del gjer dette fordi dei meiner det er ei villeiande kampanje. Eg kallar ikkje vindkraftmotstandarar klimafornektarar, men fleire klimafornektarar er blant dei som har klaga, seier Beyer til Nationen.

– Kva seier du til kritikken som går på at dette handlar om å tene pengar på frykt?

– Dette handlar rett og slett om at me må halvere klimagassutsleppa, og fornybar energi er ein del av det. Me må handle. Det er lov å vera mot vindmøller, men det må også vera lov å jobbe for det, seier Beyer.

– Den delen av fornybarnæringa har gått frå å vera avhengig av subsidiar til å vera kommersielt lønsam, og det er ein god nyheit, for då blir det meir av det, seier Beyer.

Forbrukartilsynet har gjort det klart at vedtaket deira ikkje vil få praktiske konsekvensar, sidan kampanjen er over.