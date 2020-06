Aksjon mot vindkraftutbygging i Tysvær

– Organisasjonen har stansa bilar frå entreprenør Risa på Hersdalsvegen og vil også vurdere å stansa sjølve grave- og sprengingsarbeidet i dag, seier Bjarne Jensen frå Motvind Sørvest til NRK.

Det vart starta konsekvensutgreiingar for Tysvær vindpark allereie i 2005. Tysvær Vindpark består av 11 turbinar fordelt på Årvikfjellet, Gudbrandsfjellet og Litlafjellet. NVE gav konsesjon til Tvindkraftverket i 2006, og Olje- og energidepartementet stadfesta vedtaket i 2008.

Etter det har utbyggar Tysvær Vindpark AS fått godkjent søknad om endring av konsesjonen og detaljplanen og miljø-, transport og anleggsplanen (MTA) for vindkraftverket, der dei blant anna fekk løyve til ekspropriasjon for utviding av klausuleringsbreidde og mindre justeringar av nettilknytinga. Eit samla kommunestyre i Tysvær sende inn klage til Olje- og energidepartementet (OED) i april, men OED stadfesta NVE si godkjenning.

– Det er både riktig og nødvendig å gjere ei endeleg avgjerd i klagesakene knytt til utbygginga av Tysvær vindkraftverk, sa olje- og energiminister Tina Bru (H) i ei pressemelding.

