Akershus Ap vil vrake Viken – går mot oppløsning av storfylket

Det ble bestemt på et møte i representantskapet i Akershus Arbeiderparti tirsdag kveld.

– Representantskapet i Akershus har gitt representantene fra Akershus i samarbeidsutvalget i Viken mandat til å søke å finne fram til et felles vedtak som inkluderer oppløsning av Viken, skriver nestleder Øystein Slette i Akershus Ap til NTB.

Intern kamp i Ap

Det har vært en kamp innad i Arbeiderpartiet i Viken om fylket skal oppløses igjen eller ikke. Akershus Ap har ønsket å beholde storfylket, mens Østfold og Buskerud har gått inn for å oppløse det.

Mandag ble samarbeidsutvalget i de tre fylkespartiene enige om en «intensjon» om å vrake Viken. Akershus Ap ville imidlertid ha et nytt møte i sitt representantskap før de fattet et vedtak.

Når går det trolig mot en oppløsning av storfylket.

Tar med seg eiendelene

– Representantskapet har ikke endret syn om at vi mener at Viken burde bestå, men vi mener tiden har kommet for å finne en samlende løsning, sier Slette.

Han sier at fylkespartiet nå vil prøve å få til et best mulig vedtak for innbyggerne i Akershus.

– Dette inkluderer at de tre fylkeskommunene skal ta med seg ut de eiendeler, verdier og den gjeld de hadde med seg inn, sier han.

Lørdag skal Viken Ap fatte sin beslutning om hvorvidt de skal gå inn for å oppløse eller beholde storfylket Viken. Da skal representanter fra de tre fylkeslagene Akershus, Østfold og Buskerud etter planen samles på Sundvolden. Arbeiderpartiets ståsted blir avgjørende når fylkestinget skal ta den formelle beslutningen i slutten av februar.