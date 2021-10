Advarer om sjåførkrise også i Norge: – Da stopper hele Norge opp

Klarer vi ikke å rekruttere nye yrkessjåfører, kan Norge ende opp i lignende situasjon som Storbritannia, hvor verken bensin eller diesel kommer ut til pumpene, skriver NRK.

Frank Lauritz Jensen i Norges Lastebileier-Forbund anslår at Norge trenger 10.000 sjåfører de neste 8–10 årene.

– I det øyeblikket lastebilene slutter å kjøre har Norge en nasjonal krise. Da kommer ikke medisiner, mat, byggevarer eller noen ting ut. Da stopper hele Norge opp, sier Jensen til statskanalen.

– Kritisk for forsyningen av mat og drikke

Også direktør i Asko Nord AS, Grete Ovanger, er bekymret for at det i fremtiden vil bli en utfordring å få tak i nok sjåfører.

– Vi er helt avhengig av sjåfører for å få ut varer. Det er kritisk for forsyningen av mat og drikke til Norge, påpeker Ovanger til NRK.

Yrkessjåfør Julianne Brox (29) fra Tromsø har jobbet som yrkessjåfør i fire år. Hun er i likhet med Norges Lastebileier-Forbund og Asko Nord AS bekymret for en eventuell sjåførkrise i Norge.

– Vi må gjøre noe. Utfordringen er at det har blitt trendy å studere til de akademiske tingene. Men hvem ringer akademikeren når den ikke får start på bilen eller få matvarer i butikken? sier Brox til kanalen.