Advarer mot vaksinevegring: – Ta vaksinen du får tilbudt

– Rådet er at hvis du får en time til vaksinasjon, bør du ta vaksinen du får tilbudt. Nå gjelder det å få vaksinert befolkningen, sier medisinsk fagdirektør Steinar Madsen i Legemiddelverket til NTB.

Han advarer mot å utsette vaksinetimen for å vente på «favorittvaksinen» eller for å unngå å blande de to vaksinetypene Pfizer og Moderna.

I Oslo har vaksinesentre meldt om avbestillinger og utsettelser fra folk som vil ha en bestemt vaksinetype, ifølge NRK , mens i Bergen har enkelte valgt å forlate vaksinestasjonen fordi de ble vaksinert med Pfizer som førstedose og deretter ble tilbudt Moderna som andredose, skriver Bergens Tidende.

Fremover vil Norge få 900.000 færre vaksinedoser av Pfizer-vaksinen enn tidligere antatt. Samtidig får vi rett under 600.000 doser med Moderna-vaksinen i løpet av juli og august.

Samme bivirkninger

Data tyder på at det ikke er risikabelt å blande vaksinene, forsikrer Madsen.

Forskjellen mellom de to vaksinetypene er forsvinnende liten, forklarer han:

* De er begge såkalte mRNA-vaksiner.

* Vaksinene har omtrent like høy beskyttelsesgrad mot den vanlige varianten av koronaviruset, rundt 94–95 prosent.

* De gir samme bivirkninger, både av den vanlige og av den mer alvorlige typen. Førstnevnte kan være feber, frysninger, uvelfølelse, muskelsmerter og smerter på injeksjonsstedet. Også for alvorlige bivirkninger som betennelser i hjerteposen og hjertemuskelen er det små forskjeller mellom vaksinene. Det samme gjelder for allergiske reaksjoner.

– Det ser ut som det er en noe høyere andel av dem som får Moderna-vaksinen som får denne typen vanlige bivirkninger, men forskjellene er veldig små og har etter min mening liten betydning, sier Madsen.

Uvaksinerte blir syke

Pfizer og Moderna beskytter dessuten like godt mot alvorlig covid-19-sykdom, også med deltavarianten, påpeker Madsen.

– I land der en større andel av befolkningen ikke er vaksinert, ser vi en kraftig økning i antall smittede og antall som legges inn på sykehus med alvorlig covid-19-sykdom. Nesten alle er uvaksinerte. Derfor er det veldig viktig at folk blir vaksinert, sier Madsen.

Han mener Legemiddelverket har informert godt nok om bivirkningene av de to vaksinene.

– Vi mener informasjonen som er blitt gitt ut, viser at disse vaksinene er ganske like. Så jeg håper at de små forskjellene som er der, ikke blir overdrevet ute blant folk, sier Madsen.

Flere vaksiner til godkjenning

Foruten vaksinene som allerede er godkjent i Norge, er flere kandidater under vurdering i EU. Det gjelder vaksinene til Sputnik, Sinopharm, CureVac, Noavax og Sinovac.

Også en ny type vaksine kalt Vidprevtyn er for tiden til vurdering hos det europeiske legemiddelbyrået, skriver NRK.

Jo flere, jo bedre, ifølge Madsen.

– Jo flere vaksiner vi får godkjent, jo bedre er det. Vaksiner kan ha ulike egenskaper, og det pågår masse forskning for å se hvordan ulike vaksiner funker mot ulike varianter av koronaviruset, sier han.