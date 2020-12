Advarer mot snøhuler: – Livsfarlig

– Vi ber innstendig om at alle foreldre tar ansvar for at barna deres ikke leker i brøytekantene. Å lage snøhule der er fristende, men våre maskinførere ber innstendig om at foreldre stopper barna, sier Julie Brodtkorb leder av Maskinentreprenørenes Forbund

Det har det siste døgnet kommet mye snø flere steder, og mange steder fortsette nedbøren å komme ned i fast form. Det gjør at mange er ute med lastebiler og traktorer for å sikre framkommeligheten på veier og gårdsplasser.

Med dårlig sikt og store snømengder er Brodtkorb bekymret for at barn leker i områder hvor brøytemannskapet skal fjerne snø.

– Våre maskinførere ser ikke om det er barn i disse snøhulene så det et rett og slett livsfarlig for barna. Dette gjelder også inne på gårdsplasser hvor det måkes med maskin, sier Brodtkorb.

Selv om det har kommet mye nedbør, spesielt i sør, de siste dagene, så kommer meteorologene med positive nyheter til dem som er lei nedbøren.

På Twitter skriver meteorologene fra Meteorologisk institutt at været vil bevege seg gradvis over mot mer oppholdsvær.

– Dramatikken i været gir seg de nærmeste dagene. Mindre nedbør i sør og mindre vind lengst nord. I Sør-Norge blir det fortsatt en del regn langs kysten og snø i indre og høyereliggende områder. Etter hvert oppholdsvær i det meste av, skriver de på Twitter.