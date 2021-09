Advarer om matvarekrise i Norge

Storbritannia mangler om lag 100.000 langtransportsjåfører for å få dekket behovet for mat, øl og medisiner i butikkene, skriver den britiske avisa The Guardian.

En britisk fagforeningstopp peker mer i retning av lønna til yrkessjåfører enn Brexit og covid som årsak til krisen.

Bedre lønnsbetingelser

Overfor Nettavisen sier leder av Yrkestrafikkforbundet logistikk, Jan Arne Laberget, at Norge per i dag mangler 1000 langtransportsjåfører hvert år. Bedre lønnsbetingelser i eget hjemland pekes ut som en av årsakene.

– Hvis dette fortsetter, så er det et mulig scenario at Norge også kan bli rammet av en forsyningskrise. Nå opplever vi at folk slutter eller går av med pensjon, sier Laberget.

Harald Kristiansen i Coop sier at de ikke kjenner på kroppen de problemene Storbritannia nå opplever.

– Imidlertid har det, som tidligere kjent siden pandemien startet, vært utfordringer med at bransjen i perioder opplever å være utsolgt for noen varer og varianter, sier han til Nettavisen.

– Jobber med tiltak

Asko, som leverer matvarer til Norgesgruppen, sier i likhet med Coop at de ikke merker noen tendenser til en innenlands forsyningskrise. Men de er klar over økende utfordringer med å ha tilgang på nok sjåfører i Europa.

– På kort sikt løser vi dette bra i Asko, men vi jobber med tiltak for å øke rekrutteringen til sjåføryrket. Vi tar inn maksimalt med lærlinger, omskolerer ansatte på lager til sjåfører og har et pilotprosjekt med Manpower for å utdanne flere sjåfører til bransjen, sier Tore Bekken, administrerende direktør i Asko.