Abonnentene som bor mest usentralt kan bli ofret når postombæringen halveres

Det er Klassekampen som skriver dette tirsdag.

Utregninger Mediebedriftenes Landsforening (MBL) har gjort viser at det vil koste om lag en halv milliard kroner i året dersom en annen aktør enn Posten skal ta over distribusjonen av avisene Posten i dag leverer.

Men dersom man kutter de 15 prosent «dyreste» abonnementene, vil den totale kostnaden for distribusjon halveres til 250 millioner. Dette kompromisset er foreslått av MBL, og består i all hovedsak av abonnenter i Finnmark, Nordland og deler av Vestlandet.

Posten leverer i dag om lag 15 prosent av den totale avisdistribusjonen i Norge, noe som tilsvarer rundt 173.000 eksemplarer. Det vil si at 15 prosent av de avisene som i dag blir levert av Posten, er rundt 25.000. Med andre ord vil rundt 25.000 abonnenter stå i fare for å miste papiravisa, fordi det er for dyrt å levere til dem.

– Dramatisk

Dette reagerer ansvarlig redaktør i avisa Finnmarken, Anniken Renslo Sandvik, på:

– Det er helt klart at dette er et dramatisk bilde for oss, ikke minst fordi det vil være ytterst krevende å få på plass egne alternative løsninger. Her er det snakk om lange avstander og spredt bosetting, og det er ikke bare å knipse med fingrende for å få noen til å ta seg av leveringen, sier Sandvik til Klassekampen.

En av aktørene som kan stå klare til å ta over leveringen fra Posten, er avisenes eget distribusjonsselskap Helt Hjem, som eies av Schibsted, Amedia og Polaris Media.

– Vi har utfordret departementet til å vurdere en slik modell, bekrefter direktør for utgiverspørsmål og samfunnskontakt i Amedia, Stig Finslo.

Mange i mediebransjen er i disse dager spent, da det er forventet at samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) om kort tid vil legge fram et forslag i tråd med Postens ønske om å halvere postombæringen til 2,5 ganger i uka.

– Nå er vi veldig spent på om regjeringen vil legge fram noen form for avbøtende tiltak, og i så fall hvor omfattende disse vil være, sier Finslo til avisa.

Mye motstand

Lederen i Rødt, Bjørnar Moxnes, har tidligere kalt reduksjonen i antall dager med levering av post kritisk for mediemangfoldet.

– Jeg frykter at regjeringa graver en grav for mange aviser som er så viktige for demokratiet vårt. Norge er et annerledesland fordi vi har levende bygder og en stor, mangfoldig avisflora. En avgjørende forutsetning for begge deler er et skikkelig postvesen, sa Moxnes til Nationen.

Da endringene av postloven var ute på høring var det flere som uttrykte skepsis.

Lokalavisene fryktet at det gikk utover lokaldemokrati og næringsliv.

Apotekforeningen fryktet for leveringen av medisiner og prøver.

Svinenæringa fryktet at rånesæden skulle råtne.

Kommuner og fylkeskommuner mente det ville ramme dem hardt.

– Rammer skjevt

Sjefredaktør i Nationen, Irene Halvorsen, var også klar på at reduksjonen i postombæringa vil ramme urettferdig.

– Forslaget til kutt i posttjenester vil ramme skjevt: Det vil ramme små lokalaviser og nisjeaviser som Nationen hardere enn store riks- og regionaviser. Det vil ramme distrikter med dårlig bredbåndsdekning og det vil ramme eldre mer enn yngre, sa Halvorsen.

Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) har på sin side ikke tenkt å åpne lommeboka, selv om en ny avisdistribusjon kan bli kostbar for avisene.

– Det er grenser for hvor lenge staten kan betale hundrevis av millioner kroner for å kjøre tilnærmet tomme postbiler over hele landet. Dersom regjeringen får flertall for sitt forslag på Stortinget om å halvere antall postdager i 2020, kan ikke mediebransjen regne med at staten punger ut med en tilsvarende kompensasjon, sa samferdselsministeren til Klassekampen tidligere i høst.