Abiy Ahmed får Nobels fredspris for 2019

Den svenske vitenskapsmannen og industrimagnaten Alfred Nobel døde i 1896 og etterlot seg et av historiens mest betydningsfulle testamenter.

Testamentet bestemte at storparten av hans formue skulle brukes til å opprette et fond hvor den årlige avkastningen skal deles og fordeles blant prisvinnere innen fysikk, kjemi, medisin og litteratur, samt fredsprisen – til «den som har virket mest eller best for folkenes forbrødring og avskaffelse eller reduksjon av stående armeer samt organisering og utbredelse av fredskongresser».

Mens de øvrige prisene skulle deles ut av svenske institusjoner, ble utdelingen av fredsprisen tildelt en komité på fem personer som skulle utpekes av det norske Stortinget.

Enkelte av Nobels slektninger forsøkte uten hell å få testamentet erklært ugyldig. Etter at dette og andre juridiske problemer var ryddet av veien, ble Nobelstiftelsen opprettet i 1900. De første nobelprisene ble utdelt i 1901.

Kilde: Nobelinstituttet, NTB