90 dagars fengsel for elgjeger som skaut ulv

I Sør-Gudbrandsdal tingrett vart mannen dømd til 75 dagars fengsel.

Jegeren, som var på elgjakt på Øyerfjellet ved Snultra i Oppland, må òg betale sakskostnader på 5.000 kroner, skriv Gudbrandsdølen Dagningen.

– Det er utvilsamt at tiltalte ved å skyte mot ulven for å ta livet av han forstod at han prøvde å minske ulvebestanden, heiter det i dommen.

Det blir ikkje vurdert som særleg formildande at ulven ikkje døydde av skotet, sidan mannen hadde som formål å ta livet av dyret. Derimot er det formildande at mannen innrømte kva som hadde skjedd, meiner lagmannsretten.

Mannen sat på post under elgjakta og fekk beskjed over jaktradioen om at ein ulv var på veg mot han. Jegeren skadeskaut ulven på 50 meters hald. Det er uvisst om ulven kom levande frå hendinga.

