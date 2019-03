9,7 milliarder utbetalt i bondestøtte

Nå kan du se oversikten over tilskuddsutbetalinger til bønder og avløsere i 2019.

Nærmere 30 prosent av inntektene i jordbruket kommer fra statlige tilskudd.

I budsjettet for jordbruksavtalen 2018–2019 utgjør produksjonstilskudd og tilskudd for ferie og fritid rundt 9,8 mrd kroner. Totalbudsjettet er på nærmere 15,8 mrd. kroner.

Alle utbetalinger i landet

Tallene fra slutten av februar inneholder utbetalingene av tilskudd på grunnlag av de søknadene som var ferdig behandlet ved hovedutbetalingen, skriver Landbruksdirektoratet i en pressemelding.

Tilskuddslisten viser alle utbetalinger i hele landet ved siden av utbetalinger per fylke, per kommune og per søker. Enkelte søknader var fortsatt under behandling da tilskuddslisten ble laget, og det vil skje løpende tilskuddsutbetalinger i tiden framover, melder direktoratet.

Landbruksdirektoratet vil publisere oppdaterte tilskuddstall i juli.

(Pressemelding)

Her kan du se og søke i tilskuddslisten