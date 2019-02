800 ulver skaper politisk strid i Tyskland

En ansatt i parkvesenet fortalte at han sto på kne ved et smijernsgjerde da et firebeint rovdyr kom bakfra og satte tennene i overarmen hans.

55-åringen slo beistet med en hammer og skremte det bort, ifølge hans egen rapport til myndighetene i byen Steinfeld i Niedersachsen.

«Mann angrepet av ulv?» lød overskriften i tabloidavisa Bild etter hendelsen en novembermorgen i fjor.

Men laboratorietester viste ingen DNA-spor fra ulv, verken i mannens sår, klær eller hammer. Noen observatører lurer på om synderen kan ha vært en villhund.

Fem års fengsel

Saken blir likevel løftet fram i en betent politisk debatt om ulv i Tyskland, der bestanden i dag er på anslagsvis 700–800 ulver og strafferammen for å skade eller drepe en ulv er på inntil fem års fengsel.

Ulven hadde vært utryddet i Tyskland i over 150 år da den gjorde comeback i 2000. Det var da dyrene begynte å krysse grensa fra Polen. Ingen angrep på mennesker har blitt registrert siden.

Miljøvernere har feiret ulvens retur og påpekt at den ikke ser på mennesker som mat. Men gråbein skaper uro og vemmelse blant noen sauebønder, jegere og politikere – de fleste av dem på høyresiden.

Ulvemotstand i AfD

Lokalpolitikere i ulvens kjerneområder i Øst-Tyskland har tatt opp saken i forkant av de tre delstatsvalgene som skal holdes i år.

Ulvemotstanderne peker blant annet på ett angrep hvor ulv drepte 40 sauer i en innhegning i fjor høst. Strømgjerder og gjeterhunder som kan beskytte beitedyra, er upraktisk og dyrt, mener mange bønder.

Annonse

Stadig flere ulvemotstandere setter i gang underskriftskampanjer og kampanjer på sosiale medier, og det har også vært demonstrasjoner.

Blant de første politiske partiene som kastet seg på ulvedebatten, var høyrepopulistiske AfD, som ellers er mest kjent for sin motstand mot innvandring og flyktninger.

Kvotejakt

Partiets fremste talsperson i delstaten Sachsen, Silke Grimm, hevdet nylig at ulven kan komme til å angripe mennesker hvis de slutter å se på oss som en naturlig fiende.

Men flere mener det er på tide å innføre en øvre bestandsgrense for ulven i Tyskland. Statsminister Angela Merkels konservative parti CDU uttrykte nylig støtte til regional kvotejakt for å stagge veksten i ulvebestanden.

Siden 2000 er rundt 280 ulver blitt drept av mennesker i Tyskland, ifølge politiets opptelling. De fleste av dem ble imidlertid påkjørt, bare et 30-tall skal ha blitt skutt i ulovlig jakt, og flere er halshogd.

Rabiesfrykt

Enkelte lokale jegere skal ha tatt i bruk valgspråket «SGT», som står for «skyte, grave, tie».

– 10 prosent av ulvene skytes allerede nå ulovlig, sier naturguiden Stephan Kaasche, som er imot kvotejakt.

Han mener frykten for ulveangrep i Tyskland stammer fra tida da rabies var en trussel og ett ulvebitt dermed kunne bli dødelig.

Ulvedebatten i Tyskland framstilles ofte som en strid mellom idealistiske, grønne byfolk og mer usentimentale bygdefolk som vil beskytte levebrød og familier.

– Ulven er Tysklands mest politiserte dyr. Enten så er du med dem, eller så er du mot dem, skriver ukeavisa Die Zeit.

©NTB