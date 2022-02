70 rein tatt av snøskred i Nommedalen i Troms og Finnmark

Reineierne i reinbeitedistrikt 36 fikk først melding om at 20 til 30 rein var tatt. En befaring fredag med Statens Naturoppsyn viste at tragedien trolig var mye verre og at opp mot 70 dyr ble tatt.

Nøyaktig hvor mange vet de ikke ennå, da det er for høy skredfare i området for å gå nært.

Nils Ole Johansen Triumf i reinbeitedistriktet sier til Framtid i Nord at tapet av så mange rein vil ha konsekvenser i flere år fremover.

– Det er svært trasig når sånt skjer. Et voldsomt tap for distriktet. Dette er forferdelig, sier han.

John Ivar Larsen i Statens Naturoppsyn bekrefter at de har vært på stedet og at det er over 70 dyr som er tatt i rasene.

– Av det vi klarte å se på overflaten var det rundt 70, men det er et minimumstall, sier han til samme avis.

