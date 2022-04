66 gauper felt i årets kvotejakt

Den totale kvoten i Norge på 74 gauper er dermed ikke blitt helt fylt. Ifølge Miljødirektoratet skyldes dette at jakta ble stanset i flere områder fordi hunndyrkvoten var fylt opp.

Annonse

Det er fortsatt behov for stabil bestandsvekst i Nordland, Troms og Finnmark for at man skal ligge på det gjennomsnittlige fastsatte bestandsmålet. Kvoten ble derfor satt noe lavere enn det rovviltnemndene anbefalte.

Også i Oslo, Akershus, Østfold og Hedmark ligger bestanden betydelig under målet, og der ble det ikke åpnet for kvotejakt.