60.000 la ut på søndagstur på DNTs nasjonale turdag

– Vi har hatt en fantastisk dag med aktiviteter, turer og bålkos over hele landet, sier generalsekretær Dag Terje Solvang i DNT.

Han sier det ikke er tvil om at interessen for friluftsliv er stor og viser til at de har hatt en økning på 10 prosent i antallet familiemedlemmer hittil i år.

– Friluftsliv er en nøkkel til å få med mange av dem som i dag er inaktive, og DNT ser at det er spesielt stor etterspørsel etter friluftstilbud i nærheten av der folk bor. Vi har i dag 170 ulike arrangement over det ganske land takket være våre engasjerte medlemsforeninger og frivillige, og vi håper politikerne kan hjelpe oss å tilrettelegge for enda mer aktivitet, sier Solvang.

En av dem som deltok på DNTs store turarrangement søndag, var statsminister Erna Solberg (H), som besøkte Kom deg ut-dagen på Breivoll gård innerst i Bunnefjorden i Ås kommune i Akershus.

– En tur i skogen kan by på så mye, det gir deg naturopplevelser og fysisk aktivitet. Det gir massevis med glede og økt livskvalitet, og det er bra for helsen – både den fysiske og den mentale. Jeg oppfordrer alle til å tenke på om det er noen i nærmiljøet, på arbeidsplassen eller skolen som hadde blitt glad for å bli invitert med på tur. Det skal ikke så mye til, men det betyr så mye. Og det er et viktig bidrag til sosial inkludering i hverdagen, sier Solberg.