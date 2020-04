Spill deg i påskestemning hjemmeID: 17264960

NTB-Veronica Karlsen

Pandemien setter en stopper for både hyttepåske og storbyferier. Men fortvil ikke. Følg Erna Solbergs råd, finn fram noen spill og skap påskestemning hjemme.

– Det er mange grunner til at brettspillene står seg godt, for det gjør de – år etter år. De representerer noe man kan gjøre i fellesskap og noe man kan konsentrere seg om sammen, sier Remo Rehder. Han er gründeren av Brettspillguiden – en uavhengig forbrukeropplysningsside om brettspill – og akkurat nå merker han stor pågang fra folk og mediene.

– Man blir nyhetstrøtt, og trenger noe annet å tenke på. Med brettspillene kan man fort skru konsentrasjonen over fra det mørke til noe underholdende, fortsetter Rehder. Som sier at en bieffekt av å spille sammen er at latteren fort kan komme til å runge i hjemmet.

– Og det trenger vi jo!

Følg Ernas råd!

I år blir det en ekstra lang og stille påske for folk, som verken kan dra til hytter eller til europeiske storbyer. Folk må følge statsminister Erna Solbergs råd, finne fram noen spill og lage hyttekos – hjemme.

– Er man på hytta, så må man jo ta til takke med de gamle spillene som ligger der. Det har med tradisjon og nostalgi å gjøre, det at vi ofte spiller det samme – om og om igjen. Men nå, når vi har bedre tid, og samtidig kan bestille både fra nett og butikk: Hvorfor ikke prøve seg på noen flunkende nye spill, sier Rehder – som ler litt av diskusjonen som har gått rundt Monopol. Han har nemlig blitt gjengitt på å ikke anbefale spillet – da det lett kan skape konflikt.

– Ikke bare det, men noen blir jo ofte slått tidlig ut av spillet. Og hva skal man gjøre da? De andre fortsetter å spille hele dagen og kanskje dagen etter også. Utslagsspill er ikke mine personlige favoritter, jeg liker bedre spill der alle kan være med helt til siste slutt, fortsetter Rehder.

Han mener Monopol også bygger på litt utdaterte prinsipper. Han vil heller anbefale Pandemic, et nytt samarbeidsspill som handler om virusbekjempelse.

– Aktuelt og intelligent spill, slår Remo Rehder fast.

Skiftende spilltrender

Spillentusiasten kan fortelle om skiftende spilltrender. Han tilhører den første generasjonen voksne som spiller brettspill med voksne. Da han var barn, spilte de voksne bare med barna. Basta. Nå kan voksne godt sette seg ned for en runde Scrabble eller Alias.

Og spillene kommer i flere varianter. Vi forstår med en gang hva han mener når han snakker om selskapsspill, strategispill og familiespill. De fleste familier har nok godt med spill innenfor ulike kategorier.

– Selv synes jeg ikke konflikt i spill er så ille, det vitner jo bare om engasjement. Det dummeste er hvis ikke alle får være med, fortsetter Rehder. Som også er glad i abstrakte strategispill – helt uten hellfaktor.

– Man kan tenke på sjakk på den ene siden og yatzy på den andre. Den ene er avhengig av strategi, mens den siste bygger mest på flaks. Så får man finne ut hvor på skalaen man liker seg best.

Rehder minner om muligheten til å teste ut nye spill.

– Men det er utrolig hvordan klassikerne holder stand. Jeg har jobbet med eksempelvis musikk før, og da er man alltid på jakt etter noe nytt og spennende. Sånn er det ikke i spillbransjen, ler han.

Rehder tror folk noen ganger klamrer seg fast til det gamle i frykt for det de tror er vanskelige spillregler.

– Men ta YouTube til hjelp, eller sett av en kveld og lær noe nytt. Det er bra for hjernen. Selv er jeg sånn skrudd sammen at jeg tenker at et nytt sett regler alltid er gøy.

Remo Rehder er grunnlegger av Brettspillguiden. Han gir tips til hva vi kan spille i en påske som blir litt spesiell. Foto: Privat

«Ryktet går» er hviskeleken i tegneversjon. Dette spillet er blitt en aldri så liten moderne klassiker. Foto: Chrom

Det bugner av spill og leker i bokhandelen og Remo Rehder anbefaler oss å prøve noe nytt på spillfronten. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Det meldes nå om oppsving i brettspill-salget. Mange vil ha underholdningen klar når hjemmepåsken melder seg. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix

Finn fram spillene du har hjemme – eller kjøp nye. I år blir påsken lang for mange. Vinner da klassikerne man allerede har i skapet over nyskapninger på spillfronten? Foto: Veronica Karlsen / NTB