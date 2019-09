455 politikere har byttet parti de siste fire årene

NRK har undersøkt hvor mange folkevalgte det er som har meldt seg ut av det partiet de ble valgt inn for i siste periode. Resultatet på 455 avhoppere overrasker partiene, som vil ta grep.

I siste periode var det Venstre, Fremskrittspartiet og MDG som hadde flest avhoppere. Totalt sett forlot 4,3 prosent av kommunestyrerepresentantene partiet de ble valgt inn på. I Venstre hoppet 11 prosent av, i Fremskrittspartiet 9,4 prosent. viser NRKs undersøkelse.

Generalsekretær Marit Meyer i Venstre sier at det kan være et brudd på kontrakten med velgerne når de folkevalgte melder seg ut. Hun mener at svaret på dette må være å bygge opp en sterk partikultur der partifellesskapet oppleves som givende og inspirerende.

– NRKs undersøkelse viser at avhopperne har påvirket utfallet i helt sentrale saker. Da har vi fått et annet utfall enn det velgerne ga uttrykk for da de stemte, sier Høyres generalsekretær John-Ragnar Aarset.

Han mener dette er uheldig, og får støtte av Aps generalsekretær Kjersti Stenseng.

– Når man stiller til valg for et parti og et partiprogram, er det en forpliktelse overfor velgerne, sier Stenseng.

Både Aarset og Stenseng er enig med Meyer i at å bygge opp en sterk partikultur kan være med på å begrense antall avhoppere.