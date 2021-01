Om lag 3000 utenlandske soldater skal til Indre Troms for øvelse, og 45 av dem som til nå har ankommet har testet positivt for korona ved ankomst, opplyser Forsvaret i en pressemelding.

– Vi jobber med å reteste mange av soldatene, da de fleste er definert som nærkontakter, sier kommuneoverlegen i Bardu, Vidar Bjørnås, til TV 2.

Han legger til at det er amerikansk helsepersonell som håndterer de amerikanske soldatene i Norge.

– Vi bistår arbeidet og jeg føler at vi har lagt en god strategi for hvordan vi skal håndtere situasjonen. Det er god kontroll. Den viktigste jobben fremover blir å sikre at personer er friske før de går ut av karantene, sier kommuneoverlegen.

– Helsetjenesten og Forsvaret løser dette med godt samarbeid og dialog. Sivile prøver blir prioritert og dette skal ikke gå ut over kommunenes behov for å håndtere pandemien, sier administrerende direktør i Helse nord RHF, Cecilie Daae via pressemeldingen.

Fredag varslet forsvaret om at 15 soldater fra United States Marine Corps, som har ankommet Indre Troms for delta i trening, har testet positivt for korona.