44 fugler avlivet etter fugleinfluensa-utbruddet i Nærbøparken

Tidligere denne uken ble det påvist fugleinfluensa hos én fugl i Nærbøparken i Hå kommune på Jæren.

Parken ble ikke stengt fordi det er farlig for mennesker å oppholde seg der, men for å skape ro for syke og ville fugler i parken, skrev Mattilsynet i en pressemelding.

Fredag meldte NRK at Mattilsynet er i gang med avliving for å unngå mer smitte. Så langt er fem påfuglar, fem høner og 34 duer avlivet - og mer vil det trolig bli.

Til Jærbladet sier avdeligssjef for Mattilsynet i Sør-Rogaland, Sirdal og Flekkefjord, Ann-Christin Skretting, at parken vil være stengt på ubestemt tid.

– Risiko for smitte til mennesker vurderes av Folkehelseinstituttet som svært lav, sa seksjonssjef dyrehelse i Mattilsynet, Ole-Herman Tronerud, tidligere denne uken.