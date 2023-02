43 år gammelt bunads-bråk avgjort i retten

Det var en sjeldent juridisk problemstilling som Haugaland og Sunnhordland tingrett måtte besvare denne uken.

Saken handlet om eierskapet til en rogalandsbunad etter at en kvinne døde i slutten av 1979. På nyåret ble praktplagget overlevert til den avdødes søster. Men skulle den egentlig ha gått til datteren?

– Det er en litt uvanlig sak, ja, sier datterens advokat Hans Erik Dybfest, til Nationen.

Det var avdødes ektemann – som satt i uskiftet bo – som overleverte bunaden i sin tid.

Ingen vitner til avtalen

I fjor høst krevde datteren bunaden utlevert, og fikk først medhold i det lokale forliksrådet. Men det resultatet ville ikke tanten akseptere og hun tok derfor ut stevning.

Det var ingen vitner til den muntlige avtalen i 1980, men tingretten referer til ektemannen som forklarte at bunaden bare var lånt bort.

Likevel velger retten i vektlegge tidsaspektet slik at når det hadde gått 43 år var det et moment som tydet på at det hadde vært en gave, for det har «formodningen mot seg å låne ut en bunad» så lenge, mente tingretten.

Tanten har også brukt bunaden som sin egen, hadde fått den tilpasset og kjøpt sølv til den.

«Dette er momenter som underbygger at hun trodde den var hennes», mener dommerne.

Det trekkes også fram at den avdøde allerede hadde sydd bunader til sine barn, og at det derfor ikke var usannsynlig at det var tanten som fikk plagget.

Saken bilegges

Tingretten falt til slutt ned på at bunaden tilhørte tanten, og det vil resten av familien akseptere.

– Jeg mener dommen er feil. Men familien har sagt at de ikke vil gå videre med saken av familiære årsaker, sier advokat Dybfest.

Det har ikke lykkes Nationen å komme i kontakt med den andre partens advokat.