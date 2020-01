41 menneske døydde i brann i 2019

Annonse

– Igjen ser vi at desember er den mest brannfarlege månaden, prega av hundrevis av brannar og branntilløp, mange i samband med jule- og nyttårsfeiringa. Dessverre ser vi også at talet på omkomne i brannar aukar. Frå 26 i 2017, til 39 i 2018, og no altså til 41 i fjor, seier kommunikasjonsrådgivar Torbjørn Brandeggen i Tryg Forsikring i ei pressemelding.

Dagen med det høgste talet på branntilløp i fjor var 1. januar med 29 hendingar. Dei estimerte skadekostnadane etter brannar i fjor er på vel 6 milliardar kroner.