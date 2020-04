400 millioner til en bredbåndsatsing: – Distriktene vil få et rekordstort bredbåndsløft

– Vi tildeler nå over 400 millioner kroner til bredbånd, og distriktene vil få et rekordstort bredbåndsløft. Bevilgningen kan gi nytt eller forbedret bredbånd til tusenvis av husstander og bedrifter. Krisen vi nå er inne i viser hvor avhengig samfunnet vårt er av en god digital infrastruktur, sier distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland i en pressemelding.

Regjeringen skriver at dette kommer som følge at Stortinget bevilget 150 millioner ekstra i forbindelse med koronakrisen.

Fylkeskommunalt ansvar

Det er fylkeskommunene som vil få ansvar for å forvalte midlene, som skal spesielt sikre distriktene med god nok internettilgang.

– De statlige midlene til bredbånd vil bidra til at enda flere i Distrikts-Norge vil få et nytt eller forbedret bredbåndstilbud. Nå som veldig mange bruker hjemmekontor, elevene har hjemmeundervisning og vi har sosial kontakt digitalt, ser vi hvor viktig bredbånd er for både innbyggere og næringsliv i Norge. Denne infrastrukturen gjør at samfunnet kan fungere langt mer normalt enn det som ellers ville vært situasjonen, sier Helleland

De 400 millionene går til områder der markedet ikke sørger for dekning. Her vil trolig fylkeskommunene, kommuner og private aktører også bidra med midler, slik at satsingen blir enda høyere, skriver regjeringen i pressemeldingen.

– Gledelig

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) sier dette er viktige midler som nå kommer på plass.

– Tiden vi nå er inne i viser tydelig hvor viktig det er at husholdninger og virksomheter over hele landet har lik tilgang på et godt og robust bredbånd med høy kapasitet. Gode spleiselag og aktivt arbeid i fylkeskommuner og kommuner gir grunnlag for god økning i bredbåndsutbygging utenfor kommersielt utbyggbare områder. Det er gledelig at statlig tilskudd til utbygging av bredbånd er økt betraktelig, sier fungerende direktør i Nkom, John-Eivind Velure.