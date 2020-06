– Tilskuddet skal gå til utbedring og reparasjon av et område som er skadet av ras og utglidning. Når veien blir satt tilbake til opprinnelig stand vil den bli en turistattraksjon og et reisemål, sier Simen Bjørgen i Kulturminnefondet i en pressemelding til NTB.

Årdal Utvikling har søkt om støtte til å reparere den gamle anleggsveien fra 1910.

Norsk Hydro bygget veien i forbindelse med kraftutbyggingen i området. Den var ferdig utbygget i 1920.

Annonse

I 1964 ble veien omklassifisert til privat vei. Siden den gang er den blitt mye brukt av syklister og gående. Utglidning av veibanen har derimot avgrenset bruken de siste fem årene, og gjort det farlig å ta seg forbi rasstedet.

Dersom utbedringsarbeidet blir gjort, vil det kunne brukes som ressurs i reiselivsutviklingen, ifølge Årdal Utvikling.

– At veien blir satt i stand vil ha stor verdi for bruken, både for lokalbefolkningen og turister. Veien har rast ut mye, og det ha rikke vært anbefalt å bruke den. Men nå komme rvi i gang, og jeg håper den kan bli klar allerede til høsten, sier Trine Grøttebø i Årdal Utvikling i pressemeldingen.