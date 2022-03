281 kommuner vil bosette flyktninger fra Ukraina

De kommunene som svarer at de er usikre på om de kan ta imot flyktninger, oppgir at det skyldes at de ikke har erfaring med å bosette flyktninger fra tidligere, viser en kartlegging fra KS – kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon.

Undersøkelsen ble sendt ut mandag. Det er 286 kommuner som hittil har svart.

– Kartleggingen vi har gjort viser at norske kommuner har et stort ønske om å bidra i den internasjonale og nasjonale dugnaden for å hjelpe mennesker på flukt fra krigshandlingene i Ukraina, sier styreleder Gunn Marit Helgesen i KS.

De første flyktningene fra Ukraina har allerede kommet til ankomstsenteret i Råde kommune. Totalt er det registrert 245 nye asylsøkere fra Ukraina på en uke.

