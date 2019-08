250 grisar fann vegen heim ved hjelp av pølsebrød

No er dei fleste av grisane heime att etter vekevis på rømmen. Lokking og pølsebrød skulle bli redninga for bonden som eig grisane som klarte å kome seg ut av inngjerdinga si 11. august, skriv AP.

Ein gjeng med gardsarbeidarar og nokre frivillige som hadde høyrt om dei lause grisane bruka torsdagen på å hjelpe bonden med å få dei mange grisane heim. Dei laga ei løype med pølsebrød på vegane i nærleiken av garden for å få grisane til å vende heim.

Jagar fotgjengarar

Bonden som eig grisane, Walter Jeffries, melder at nesten alle grisane har kome heim no, medan politiet seier at det framleis er lause grisar rundt i byen. Dei siste vekene har dei skapa mykje trøbbel for innbyggarane i Orange.

– Grisane har fått lov til å bevege seg fritt rundt i byen, og har difor vore i vegen bilistane og jaga fotgjengarar, seier rådmann Angela Eastman til AP torsdag.

Annonse

Ho kunne også opplyse om at ho hadde sett seksten grisar langs vegen tidlegare same dag.

Ein representant for byen tel kor mange grisar som finst rundt i byen kvar dag. Han tar også bilde av dei for å dokumentere.

– Dei er ei fare for offentlegheita, seier Eastman, og fortel at dei kom seg laus i fjor òg.

Store bøter

No står Jeffries overfor bøter på meir enn 80.000 dollar for grisane som har opphalde seg på og ved sida av vegen i byen dei siste vekene.

Jeffries meiner på si side at gjerdet på garden hans har vore utsett for hærverk, noko som hjelpte grisane med å rømme. Han meiner ein tidlegare tilsett på garden står bak, og seier at han har meldt dette til politiet.

No jobbar lokale landbrukspolitikarar saman med landbruksdepartementet for å finne ut kva dei skal gjera med grisane vidare.