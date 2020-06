– Stortinget har lagt til grunn at lisensfelling skal være det viktigste virkemiddelet for å regulere ulvebestanden i Norge. Tolv av de døde ulvene ble skutt av jegere under årets lisensfelling, i tillegg ble ytterligere seks ulver belastet lisensfellingskvoten, sier direktør Ellen Hambro i Miljødirektoratet.

I direktoratets oversikt fremgår det at av de øvrige ulvene ble seks felt på skadefelling, to ble påkjørt av bil, en ulv ble funnet død av ukjent årsak og en ulv ble skutt i nødverge.

I områdene utenfor ulvesonen, med unntak av ett mindre område i region 5 (Hedmark), ble det åpnet for felling av i alt 26 dyr.

Da lisensfellingsperioden ble avsluttet 31. mai, var åtte dyr felt utenfor sonen. Tre av dem ble felt i region 3 (Oppland), to i region 5 og et dyr i hver av regionene 1 (Vest-Norge), 2 (Sør-Norge) og 6 (Midt-Norge).

Innenfor region 5 er det også felt fem ulver på skadefelling det siste året, to i juni og to i november i fjor, og en i mai i år. I tillegg er ett dyr felt på skadefelling i region 3 (Oppland) i mai i år.

