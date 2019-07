2019 kan bli et kantarellår: – Skogen er full av gull

– Det ser veldig bra ut. Det har allerede begynt å komme mye kantareller, sier Jenssen til NTB.

For mange kan dette være lyspunktet i en så langt kjølig og regnfull sommer mange steder. Mye nedbør er nemlig det aller beste kantarellene vet.

– Glimrende

I tillegg har det kommet uvanlig mye sjampinjong. Rørsopp og kremler har også kommet tidlig i år, muligens på grunn av den varme sommeren i fjor, ifølge Jenssen.

– Vi har lurt på hvordan fjorårets varme ville påvirke sopptrådene i bakken. Men det vi hittil har sett, er at dette har gått veldig bra, sier han.

– Det kan bli en glimrende sesong. August og september er jo vanligvis den gode soppsesongen, men med all nedbøren har årets sesong startet tidligere.

Mest i sør

Også steinsoppen, av mange soppelskere regnet som selve kongen i soppriket, har begynt å komme. Steinsopp, særlig den rødbrune typen, trives godt i furuskog. Piggsoppen kommer vanligvis litt lenger ut i sesongen.

Så langt er det mest sopp å finne i kystområdene fra svenskekysten og oppover til osloområdet og nedover mot Sørlandet. Også lenger nord har både rørsopp og kremler dukket opp, men der må man nok vente litt lenger på kantarellen, ifølge soppeksperten fra Mycoteam.

De som jakter på skogens gull, bør følge lysåpne stier i eldre granskog og blandingsskog. Kantarellen trives nemlig best der trærne ikke står for tett. Og har man først funnet et kantarellsted, kan man trygt søke tilbake.

Soppkontroll

– Et kantarellsted kan bestå i generasjoner. Sopptrådene ligger langt nede i bakken, sier Jenssen – som hever pekefingeren til en mild formaning:

– Vit hva du spiser. Soppforgiftningene har også begynt å dukke opp, sier han.

Den som vil være helt sikker på hva som befinner seg i soppkurven, kan sjekke på soppkontroll.no. Der kan soppen sjekkes digitalt, og man kan få informasjon om hvor det er etablert fysiske soppkontroller.

(©NTB)