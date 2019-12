2017: #metoo, terror og Kim Wall

Nationen oppsummerer tiåret, og vil gå gjennom noen av de største nyhetene fra 2010 til og med 2019. Det er store og små nyheter, tragiske og de mer kuriøse. Her er noen av nyhetene som preget 2017.

En bevegelse er i ferd med å utvikle seg. Emneknaggen metoo starter i det små, men skal i løpet av 2017 og fram til i dag avdekke mange tilfeller av maktmisbruk og seksuell trakassering. Flere bransjer lager sine egne emneknagger, slik som serveringsbransjen som lager #notonthemenu. Mot slutten av året og i inngangen av 2018 kommer det fram at flere norske politikere har fått varsler på seg. Blant annet trekker Trond Giske, Kristian Tonning Riise og Ulf Leirstein seg.

Rett over midnatt den 1. februar går Kjell Frølich Benjaminsen og Erik Skjelnæs ned kirkegulvet i Eidskog kirke. De blir det første homofile paret i Norge som får lov til å gifte seg i kirken.

FM-nettet slukkes. I 2017 slukkes FM-nettet for de nasjonale radiokanalene slik som NRK, P4 og Radio Norge, og går over til DAB. En del lokalradiokanaler vil være på FM-nettet minst fram til 2022.

I løpet av 2017 rammes verden igjen av en rekke terrorangrep. 3. april går en bombe av på T-banen i St. Petersburg, 15 mennesker mister livet. Noen dager dreper en terrorist fem mennesker på Westminister Bridge, før han blir skutt og drept av politiet. 7. april kjører en terrorist in en folkemengde i sentrale Stockholm, fem mennesker blir drept. Rett etter en Ariana Grande-konsert i Manchester sprenger en selvmordsbomber seg selv i arenaen, 22 mennesker mister livet. Mange av dem unge mennesker. En gruppe terrorister angriper i Barcelona ved å kjøre inn i en folkemengde på den kjente gaten La Rambla, 16 mennesker mister livet. To personer mister livet i Turku i Finland etter at en IS-inspirert mann går til angrep.

14. juni begynner det å brenne i et kjøleskap i høyblokka Grenfell Tower i London. Beboere har i lengre tid klaget på for dårlig brannsikring i blokka. Når brannen først starter, blir det en dødsfelle for flere av beboerne i de høyere etasjene. 72 mennesker omkommer i brannen.

Erna Solberg klarer å holde på sin popularitet, og selv om KrF og Venstre balanserer på sperregrensen, så holder Solberg på makta. Samtidig gjør Arbeiderpartiet et katastrofevalg.

Den svenske journalisten Kim Wall er i Danmark hvor hun skal være med i ubåten til den kjente oppfinneren Peter Madsen. Når ubåten kommer tilbake til havna i København er ikke Wall lenger med. Det blir etter hvert klart at hun har mistet livet, og hun blir senere funnet partert i havet. Madsen nekter først for å ha noe med dødsfallet å gjøre, men blir senere dømt til livsfarig fengsel for drapet.

I 2017 er det flere ulvedemonstrasjoner både mot og for. Bønder og andre som er mot ulven mener Klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) ikke følger opp Stortingets rovdyrforlik, og at det er for mye ulv. Sommeren 2017 tar en ulv hundrevis av sauer og lam i Akershus, Hadeland og Toten, utenfor den såkalte ulvesona.

5. desember 2017 blir den tidligere norske grenseinspektøren Frode Berg pågrepet i Moskva. Han blir anklaget for spionasje. To år senere blir han dømt til 14 års fengsel i Russland. Han blir deretter benådet av russiske myndigheter og overleveres til Norges ambassade i Litauen den 15. november.