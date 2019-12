2016: Brexit, Skam og Donald Trump

Nationen oppsummerer tiåret, og vil gå gjennom noen av de største nyhetene fra 2010 til og med 2019. Det er store og små nyheter, tragiske og de mer kuriøse. Her er noen av nyhetene som preget 2016.

I løpet av 2016 skal mange norske kommuner finne ut om de vil bli stående alene eller om de vil slå seg sammen med en nabokommune eller to. Hvor man kommer fra og hvilken tilhørighet man har, vekker følelser og reaksjoner. Det blir derfor høylytt debatt mange steder i landet.

Året før hadde Europa og Midtøsten sett stygge og dødelige terrorangrep. Blant annet i den franske hovedstaden. I 2016 og 2017 skal en rekke byer oppleve det samme. 22. mars dør 35 etter to angrep i den belgiske hovedstaden Brussel. På Frankrikes nasjonaldag den 14. juli dør 85 mennesker etter at en person kjører en lastebil gjennom folkemengden før han selv blir skutt. Samme metode blir brukt på et julemarked i Berlin 16. desember, 12 mennesker dør. 12. juni blir 50 mennesker drept på utestedet Pulse i Orlando, et utested mest besøkt av mennesker i LHBT-miljøet. Istanbul blir rammet av en rekke terrorangrep i løpet av 2016, blant annet blir 39 mennesker drept når de feirer nyttårsaften på nattklubben Reina.

11 oljearbeidere og to piloter er på vei hjem fra Gullfaks B-plattformen i Nordsjøen og nærmer seg Bergen lufthavn. Men i det helikopteret av typen Airbus Helicopters H225 Super Puma passerer Turøy løsner rotoren fra helikopteret og det styrter. Alle om bord mister livet i styrten. Flytypen blir en periode satt på bakken.

23, juni 2016 holder David Cameron sitt løfte og avholder en folkeavstemning om Storbritannia skal bli eller forlate EU. Frustrasjon over arbeidsinnvandring, selvråderett og økende fattigdom er blant grunnene som til slutt fører til at 51,9 prosent av britene stemmer for å forlate EU, og nytt begrep blir til: «Brexit» er i gang.

I løpet av årene 2015 til 2017 sitter stadig flere europeiske ungdommer og følger med på en norsk serie. Serien «Skam» blir en massiv suksess. NRK-serien tar opp viktige temaer som kjærlighet, vennskap, feminisme, voldtekt, homofili, psykisk helse, religion og det flerkulturelle Norge.

I 2016 får alle som lager meningsmålinger seg en voldsom smell. Selv om alt tyder på at Hillary Clinton skal vinne presidentvalget i USA, så blir det klart en oktobermorgen at Donald Trump har gått seirende ut av presidentkampen i det som ofte omtales som verdens mektigste land, USA.

I midten av juli forsøker soldater i Tyrkia å ta over makten fra president Recep Tayyip Erdogan. Kuppforsøket er mislykket og minst 265 mennesker mister livet i det kaotiske forsøket. Langt flere blir arrestert.

Det er et begivenhetsrikt år for Kongehuset i Norge. I august legger kongehuset med en pressemelding om at prinsesse Märtha Louise og Ari Behn går fra hverandre. Litt senere på året inviterer kongen og dronningen til hagefest i Slottsparken, og kongens tale rører både nordmenn og langt utenfor våre grenser. Her er et lite utdrag:

«Nordmenn er jenter som er glad i jenter, gutter som er glad i gutter, og jenter og gutter som er glad i hverandre.

Nordmenn tror på Gud, Allah, Altet og Ingenting.

Nordmenn liker Grieg og Kygo, Hellbillies og Kari Bremnes.

Med andre ord: Norge er dere.

Norge er oss.»

Regjeringspartiene setter sinnene i kok i en kommune i Vesterålen når de velger å legge ned noe som er livsgrunnlaget for mange av innbyggerne i kommunen. Det blir i Stortinget vedtatt å legge ned Andøya flystasjon.

I februar kjører en tømmerbil over ei bro ved Sjoa i Gudbrandsdalen. Broen var laget av limtre, og skulle egentlig holde over det dobbelte av tømmerbilen på 31 tonn. Men når tømmersjåføren kjører over knekker broen i to og faller sammen. Det går bra med sjåføren, og heldigvis er ikke E6 som broen gikk over åpnet enda. En beregningsfeil gjorde at broen kollapset.