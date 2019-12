2014: Brann, narasin og ebola

Nationen oppsummerer tiåret, og vil gå gjennom noen av de største nyhetene fra 2010 til og med 2019. Det er store og små nyheter, tragiske og de mer kuriøse. Her er noen av nyhetene som preget 2014.

Om lag halvparten av norske kyllinger har antibiotikaresistente bakterier i seg, kan Nationen skrive i 2014. Bakterier som kan gjør at antibiotikumet kinoloner ikke fungerer, en type medisin som brukes på pasienter med kompliserte og alvorlige infeksjonssykdommer. Nortura vedtar til slutt å fase ut bruken av narasin i kyllingfôret, som bidrar til antibiotikaresistens.

I midten av januar bryter flammene ut i tettstedet Lærdalsøyri. Det blåser og brannen sprer seg raskt. Dagene etter viser det seg at 60 bygninger er skadet, mange folks hjem er ubeboelige. Noen dager senere brenner det i Flatanger i Trøndelag. Denne brannen krever også over 60 bygninger. Samtidig brenner det på Frøya, her unngår man i stor grad at boligbebyggelsen blir berørt.

Tidlig i januar er ei jente på 11 og ei jente på 13 ute og kjører hest med sulkyvogn. Det ender på mest mulig tragisk vis. Jentene blir påkjørt, og begge mister livet. En mann i 40-årene blir senere dømt til fengsel for uaktsomt drap.

På vei for å hjelpe andre dør en anestesilege og en helikopterpilot på jobb. Ambulansehelikopteret skal til Sollihøgda hvor det har vært en trafikkulykke. På vei dit kjører de inn i en kraftlinje og faller ned fra om lag 25 meters høyde. To av tre i helikopteret mister livet.

I midten av juli tar et fly av Schiphol flyplass i Amsterdam. Flyet skal til Kuala Lumpur, og to tredjedeler av totalt 283 passasjerer er nederlendere. Enkelte av de skal videre til Melbourne, hvor det arrangeres en internasjonal aids-konferanse. Boeing 777-200ER-flyet beveger seg i ukrainsk luftrom, noe enkelte andre flyselskap har stanset på grunn av situasjonen i Øst-Ukraina. Nær grensen til Russland blir flyet skutt ned og alle om bord omkommer. Ny informasjon fra etterforskere tilsier at mistanken om at russiske myndigheter hadde noe med nedskytingen å gjøre, skriver NRK. Tidligere på året forsvant et fly fra samme flyselskap i havet mellom Kuala Lumpur og Beijing.

I Vest-Afrika pågår en ebolaepidemi hvor tusenvis av mennesker dør av den svært smittsomme sykdommen. I løpet av epidemien dør rett i underkant av halvparten av de over 20.000 som blir smittet. Landene Liberia, Sierra Leone og Guinea blir spesielt hardt rammet. Den norske legen Silje Lehne Michalsen blir smittet på jobb for Leger uten grenser, hun blir sendt hjem til Norge, og overlever sykdommen, i motsetning til mange vestafrikanere.

Norge feirer at det er 200 år siden Norge fikk egen grunnlov, og 17. mai-feiringen dette år blir derfor litt ekstra spesiell.

En rekke betydelige lederskifter skjer i 2014. Etter et tapt valg året før, søker Jens Stoltenberg nye utfordringer og blir leder for Nato. Jonas Gahr Støre overtar lederjobben i Arbeiderpartiet. Liv Signe Navarsete ender til slutt med å gi fra seg ledervervet i Senterpartiet, og Trygve Slagsvold Vedum tar steget opp som partileder.

For første gang møter bøndene en Frp-politiker til forhandlingsbordet i jordbruksforhandlingene. Det går ikke upåaktet hen. Det ender med brudd, og et ganske så kaotisk politisk spill. Venstre og KrF støtter heller ikke statens tilbud, og det blir store demonstrasjoner fra bøndene, som vender sinnet mot den nye blåblå regjeringen.

Både bolighus og broer forsvinner når elver går over sine bredder både i Flåm og Odda i henholdsvis Sogn og Fjordane og Hordaland. Mange mennesker måtte evakuere sine hjem, og for flere var det ikke noe hjem å komme tilbake til.

De første meldingene om at Mannen er i ferd med å rase kommer, og folk må evakuere. Vel, det skjedde ikke helt enda.

I 2014 vinner Edvard Moser, May-Britt Moser og John O'Keefe vinner nobelpris i medisin for «deres oppdagelse av celler som utgjør et posisjoneringssystem i hjernen». Det er første gang noen nordmenn vinner denne prisen.

I Norge er det mangel på svinekjøtt opp mot jul. Det gjør at om lag hver femte juleribbe må importeres. Nationen problematiserer at ingen kan utelukke at det kan være antibiotikaresistente bakterier i det importerte kjøttet.