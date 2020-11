200 ansatte ved minkfarmer koronasmittet i Danmark på en uke

I starten av november ble det kjent at et mutert koronavirus hadde begynt å spre seg blant mink i Danmark.

Annonse

– Smittesporingen jobber på høygir for å bryte smittekjedene, skriver Styrelsen for Patientsikkerhed på Twitter.

Danske helsemyndigheter har vært bekymret for at den muterte utgaven av koronaviruset skal spre seg blant mennesker, og regjeringen beordret først at all mink måtte avlives. Det ble etterhvert endret til en oppfordring ettersom det ikke var lovhjemmel for å kreve avliving av friske dyr.

Rundt 9 millioner av landets om lag 17 millioner mink er avlivet så langt.