20-åring siktet for nye tilfeller av grov dyremishandling

Sørlendingen ble i slutten av mai pågrepet og varetektsfengslet i fire uker, ifølge påtaleleder i Agder politidistrikt Terje Kaddeberg Skaar, skriver NRK.

– Saken er under etterforskning og noe nærmere status i etterforskningen vil ikke bli kommentert, heller ikke beslag som er gjort i saken, sier Skaar.

20-åringen er siktet for brudd på dyrevelferdsloven. Siktelsen innebærer tilfeller av vold mot dyr, i tillegg til å ha anskaffet seg dyr til tross for at han fra tidligere har blitt gitt forbud mot dyrehold.

Annonse

Mannen nekter straffskyld, og hans forsvarer, advokat Marius Larsen, har ikke ønsket å kommentere saken.

Etter å ha mishandlet, plaget og drept en rekke dyr ble mannen, som den gang var 17 år, i 2017 dømt til to års fengsel i Kristiansand tingrett. Han ble dømt for å ha begått grov vold mot en ilder, fire kaniner, to hamstere, en vaktel og flere padder. Alle dyrene ble mishandlet og til slutt drept. I tillegg fikk han forbud mot dyrehold i ti år.

Ett år av straffen ble gjort betinget som følge av hans unge alder.