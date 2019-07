18.400 glyfosat-søksmål mot Bayer

Bare siden april er antall søksmål i forbindelse med glyfosat, som er en viktig ingrediens i ugressmiddelet Roundup, steget fra 13.400 til 18.400, sier selskapet i en pressemelding.

Den enorme bølgen med søksmål har overveldet Bayer siden de kjøpte opp den amerikanske kjemiprodusenten Monsanto for 63 milliarder dollar i fjor, et av de største oppkjøpene et tysk selskap noensinne har gjort.

I alle de første søksmålene som er blitt behandlet i retten, har saksøkerne vunnet fram. Dommerne har gitt dem rett i at produkter med glyfosat, inkludert Roundup, kan ha gitt dem kreft.

Ingen av kjennelsene er omgjort i ankedomstoler, selv om erstatningssummene i noen tilfeller er redusert. I forrige uke ble erstatningen på 2 milliarder dollar som ekteparet Alva og Alberta Pilliod hadde vunnet, redusert til 87 millioner dollar.

Likevel mener Bayers ledelse at de har den vitenskapelige retten på sin side, og at de har større sjanse til å vinne fram i amerikanske ankedomstoler der det ikke er jury.

Tirsdag meldte selskapet at overskuddet i andre kvartal har falt med 49 prosent til 404 millioner euro på årsbasis.

