Antall kalver som er født i år, ligger dermed over gjennomsnittet for bestanddelen på Dovrefjell, opplyser Tord Bretten i Statens naturoppsyn til Gudbrandsdølen Dagningen.

Annonse

Dovrefjell er kjerneområdet for moskus i Norge. Bretten vet fra tellingen sist vinter at det er 120 voksne kyr i moskusstammen. Han anslår at det er født 80 kalver i år etter at godt over halvparten av kyrne ble funnet i kalvetellingen.

(©NTB)