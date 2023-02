17 prosent av melkebøndene ønsker å redusere eller avvikle driften

To tredeler av melkeprodusentene til Tine vil øke produksjonen eller fortsette som før de neste fem årene, mens 17 prosent ønsker å redusere eller avvikle driften, viser Tines spørreundersøkelse for medlemmene.

Viktige årsaker til å avvikle eller redusere er dårlig økonomi, kravet om fødebinge, ingen til å overta driften, og for lite tid til familie, venner og aktiviteter utenfor gården.

I undersøkelsen ser Tine en tendens til at fylkene som tradisjonelt har høyest produksjon, eksempelvis Trøndelag og Rogaland, vil øke sin andel av totalproduksjonen.

For produsenter med båsfjøs er det stor usikkerhet knyttet til løsdriftskravet i 2034, ifølge undersøkelsen til Tine.

Fakta Melkeprodusentenes fremtidsplaner I høst gjennomførte Tine en spørreundersøkelse om framtidsplanene til medlemmene. Det kom til sammen inn 922 svar som ga en svarprosent på 32. Fordelingen blant respondentene samsvarte bra med den geografiske fordelingen av alle melkeprodusenter i Tine. Til sammen 41 prosent hadde båsfjøs og resten løsdrift eller en kombinasjon. Rundt halvparten hadde melkerobot eller planla for robot, og 9 prosent var i samdrift. Halvparten hadde melkekvote under 200.000 liter. Gjennomsnittsalderen var 49 år, 18 prosent kvinner og 96 prosent drev konvensjonelt. Kilde: medlem.tine.no

11 prosent vil avvikle

På spørsmål om planer for produksjonen de kommende fem årene, utgjør gruppene som vil drive som før og de som ønsker å øke produksjonen 65,4 prosent.

Til sammen 11,3 prosent svarer at de vil avvikle. Andelen som vil avvikle var høyest i Innlandet, i tidligere Troms fylke og i Agder, og lavest i Rogaland og i Trøndelag. I Agder var det bare fem som svarte.

Blant de som vil avvikle har rundt en tredel kvote mindre enn 99.999 liter, men også i gruppa 100.000 til 149.999 liter er andelen høy, med knapt en firedel.

Til sammen utgjør disse to gruppene mer enn en tredel av medlemmene i Tine (36,6 prosent). Rundt to tredeler av de som vil avvikle har båsfjøs.

18 prosent vil øke produksjonen

Andelen blant de 18,3 prosent som vil øke produksjonen er høyest i Rogaland, Trøndelag, Vestland og Agder, og i størrelsesgruppa 150.000 til 299.999 liter.

Flesteparten av de som vil øke har melkerobot, og i denne gruppa er det trolig en del gårdsbruk som nylig er bygd ut. Svarene for Agder gjelder kun åtte medlemmer.

Blant de som vil øke produksjonen er det 50 medlemmer med båsfjøs som har planer om å bygge om til løsdrift. Høyest andel av de som vil redusere produksjonen, er det blant de som har kvote over 400.000 liter, og rundt to tredeler hadde robot.

Blant de som er usikre er andelen høyest i gruppa 100.000 til 149.999 liter, med gruppa 50.000 til 99.999 liter som nummer to. Rundt fire femdeler av de usikre hadde konvensjonell melking og knapt 62 prosent båsfjøs.

Båsfjøs og løsdriftskravet

I undersøkelsen spurte også Tine de som ikke har tenkt å avvikle neste fem årene, om planene for produksjonen fem til ti år fram i tid.

Til sammen 72,6 prosent regner det som mye eller svært sannsynlig at de vil produsere melk også om fem til ti år. 21,5 prosent svarer at de er usikre. Resten regner det som ganske eller helt usannsynlig at de vil produsere melk om fem til ti år. 37,8 prosent av disse hadde kvote under 100.000 liter.

Tine spurte også de som har båsfjøs om hvor sannsynlig det er at de vil fortsette driften etter 2034. Rundt en tredel regner det som ganske eller helt usannsynlig at de vil fortsette etter 2034. 29,1 prosent svarer at de er usikre.

De resterende 38,4 prosent regner det som svært sannsynlig eller mye sannsynlig at de vil holde på også etter 2034. Usikkerheten er størst blant produsentene i Vestland, Trøndelag, Nordland, Innlandet og Agder. Minst usikkerhet er det i de sentrale områdene på Østlandet.

Høyest andel av de som mener det er helt eller mest usannsynlig i å fortsette etter 2034 er i Troms.