17 kornskip venter fortsatt i ukrainske havner

Onsdag kunne det første skipet lastet med ukrainsk korn seile videre fra Tyrkia til Tripoli i Libanon. Samtidig har 17 reiseklare skip med korn stått i ukrainske havner de to siste døgnene, uten at noen har klart å forklare årsaken til forsinkelsen.

– De vil reise i henhold til avtalt tidsplan som en del av kornavtalen. Vi håper at alt ordner seg, og at Russland ikke tar i bruk tiltak som vil ødelegge disse avtalene, sa Ukrainas utenriksminister Dmytro Kuleba på en pressekonferanse onsdag.

Kornavtalen slår fast at lasteskip med korn fra ukrainske havner får fri passasje gjennom en avtalt korridor i Svartehavet mot at en gruppe med representanter fra Ukraina, Russland, Tyrkia og FN får inspisere lasten før de seiler ut gjennom Bosporosstredet.

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj har tidligere sagt at det er for tidlig å feire avtalen, og at man må vente og se hvordan den fungerer.