16-åring døde etter traktorvelt i Skjåk

Saken oppdateres.

Den 16 år gamle jenta som var involvert i en traktorulykke i Skjåk onsdag, er død, opplyser politiet.

Jenta var alene da traktoren veltet på fylkesvei 483 i Skjåk i Gudbrandsdalen i 9-tiden onsdag formiddag.

Det var ingen til stede da ulykken skjedde, og det var forbipasserende som fant jenta. Det ble utført livreddende arbeid, før 16-åringen ble fløyet til St. Olavs hospital i Trondheim.

Etterforsker ulykken

Jentas pårørende er varslet og blir tatt hånd om av kommunens kriseteam, ifølge politiet.

De etterforsker ulykken for å få klarhet i hendelsesforløpet.

– Det var ingen direkte vitner til ulykken. Det er gjort gode teknisk undersøkelser, og det drives også taktisk etterforskning. Personene som kom først til ulykkesstedet er også avhørt. Det er godt håp om at etterforskningen skal gi oss svar på hva som skjedde, uttaler operasjonsleder Bård Einar Hoft i Innlandet politidistrikt til Gudbrandsdølen Dagningen.

Politibetjent Roger Haugen i Innlandet politidistrikt har tidligere fortalt samme avis at det var en nabo som oppdaget ulykken – og at flere kom til for å få jenta løs, blant dem en traktorfører som kom kjørende på vegen.

– Sjåføren fikk løftet opp traktoren og fikk jenta fri. Så ble det satt i gang livreddende førstehjelp, uttalte Haugen til avisa da.

– Bygd i sjokk og sorg

Til avisa Fjuken forteller ordførar Edel Kveen (Sp) at Skjåk-bygda er i sjokk og sorg.

– Dette er bare frykteleg tragisk, ord blir fattige, sier ordføreren.

Det er 2.173 innbyggere i den lille kommunen.

– Vi har ingen å miste her. Hun hadde hele livet foran seg. Dette blir så meningsløst, sier Kveen til Gudbrandsdølen Dagningen.

– Mange hadde håpet at jenta skulle komme hjem igjen, at det skulle bra - så ble det ikke slik. Dette kommer som et sjokk på så mange. Det er så mange involverte. Først og fremst går tankene til familien, og jenta hadde et stort nettverk og mange venner. Nei, det er bare tragisk, sier Kveen.

Til VG sier ordføreren at kommunen nå jobber med å varsle alle ungdommene som er berørt av ulykken.

Kriseteam er tilgjengelig, også i samarbeid med nabokommunen Lom, ifølge Fjuken. Det er tett kontakt mellom ungdommene i Skjåk og Lom, særlig innenfor idretten.