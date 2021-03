125.000 hjortedyr testa for skrantesjuke

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF) rosar innsatsen til jegerane og alle som har bidratt i denne nasjonale dugnaden.

− Eg er imponert over tempoet Veterinærinstituttet klarer å halde, og talet på prøver dei har undersøkt fram til no. Hjortevilt gir gode moglegheiter for næringsutvikling, basert på jaktopplevingar og hjorteviltkjøt, som er ei fantastisk matkjelde. Vi er derfor nøydde til å overvake helsa hos dei ulike hjortedyra, slik at vi avdekkjer utbreiinga av skrantesjuke. Raske prøvesvar er viktig både for jegerar, slakteri og kjøtskjerarverksemdene, seier statsråd Bollestad i ei pressemelding.

Seniorforskar og CWD-koordinator Jørn Våge ved Veterinærinstituttet, seier at behovet for overvaking stadig er til stades. I september i 2020 avdekte Veterinærinstituttet eitt tilfelle av skrantesjuke hos ein villrein felt under ordinær jakt på Hardangervidda.

Våge presiserer at det er viktig å få inn prøver frå både hjerne og lymfeknutar, i tillegg til å sørgje for god kvalitet på prøvene for å kunne gi raske og sikre svar.

− Grundig prøvetaking og korrekt registrering av informasjon er heilt sentralt. Målet er å auke kunnskapen om sjukdomsutbreiinga slik at styresmaktene kan forvalte sjukdommen og hjorteviltbestandane våre på best mogleg, seier Våge.

Veterinærinstituttet og Norsk institutt for naturforsking (NINA) overvakar førekomsten av skrantesjuke (CWD) i Noreg på oppdrag frå Mattilsynet og Miljødirektoratet.

