Vil ta ut fem ulverevir under vinterens jakt

Det kan felles 12 ulver utenfor ulvesonen i vinter. Det besluttet rovviltnemndene for region 4 (Oslo, Akershus og Østfold) og region 5 (Hedmark), og fulgte dermed forslaget fra sekretariatet til rovviltnemndene.

Under møtet ble det foreslått av Benedicte Lund i MDG Viken å sette kvoten til null ulv. Argumentene for dette var blant annet at skadeomfanget på beitedyr har gått ned.

Dagfinn Sundsbø i Senterpartiet Akershus argumenterte med at dette var snakk om jakta utenfor ulvesonen, altså området hvor det ikke skal være ulv.

Forslaget om å felle null ulv ble nedstemt.

Les også: Vil la rovdyrnemndene bestemme åleine

I ulvesonen

Sekretariatet for rovviltnemndene foreslo å ta ut 16 dyr inne i ulvesonen, fordelt på de to revirene Kynna i Hedmark og Aurskog i Viken.

Lise Hagen Rebbestad fra Høyre Akershus gikk inn for sekretariatets innstilling. Hun mener det er viktig å ta ut ulveflokker for å få ned innavlen i den norske ulvebestanden.

– Det er skremmende å lese at det er så mye innavl. Det er ikke overraskende, men samtidig er det langt verre enn jeg trodde. Vi skal ta hensyn til det vi vet i dag, men vi skal også ta hensyn til det vi vet vil skje. Hvis det fortsetter med denne innavlen, vil vi få dyr som ikke er i stand til å få valper. Disse vil dø en naturlig død, men tidligere enn de burde gjøre.

Fem revirer

Mari Gjestvang i Senterpartiet Hedmark sa seg enig i sekretariatets gjennomgang, men mente det var mulighet til å ta ut flere ulver.

Annonse

– Jeg mener det er større handlingsrom enn sekretariatet mener, sa hun.

Det ble derfor foreslått å ta ut revirene Kynna, Aurskog, Hernes og Hornmoen, totalt 32 ulver, skriver Rovdyr.org.

Rømskogreviret i Viken ble også foreslått tatt ut, men da reviret ligger på grensen mellom Sverige og Norge, må det først avtales med svenske myndigheter rundt uttak.

Det kunne derfor ikke gjøres et endelig vedtak av kvoten innenfor ulvesonen, men det ble gjennomført en prøvestemming, hvor sju stemte for forslaget om å ta ut fem revir.

Nenmnda skal nå gå inn i forhandlinger med svenske myndigheter om uttak.

Les også: Får ikke felle genetisk viktig ulv

Kan klages inn

Det ble sist vinter registrert 56 helnorske ulver, og 47–50 ulver som lever på grensen mellom Norge og Sverige. Det ble også påvist seks helnorske valpekull av ulver, samt fem kull i grenserevir.

Det er et bestandsmål om 4–6 valpekull med ulver i Norge. Ettersom grensekull teller som 0,5 var det i vinter 8,5 kull i Norge.

Vedtaket kan klages videre. De to siste årene har Klima- og miljødepartementet endret på vedtaket fra rovviltnemndene.

Ulvejakta innenfor ulvesonen starter 1. januar, og varer til 15. februar, mens jakta utenfor ulvesonen starter 1. desember og varer til 31. mai.