12 år gammel klimarapport forutså brannene i Australia

«Sesongen med branner vil begynne tidligere, slutte senere, og brannene vil være mer intense. Disse effektene vil øke over tid, men være synlig i 2020», heter det i rapporten The Climate Change Review , ifølge Teknisk Ukeblad.

– Risikoen kan reduseres betydelig ved kraftig, effektiv og tidlig handling fra alle store økonomier, heter det i rapporten ifølge SBS.

Skuffet over seg selv

Ross Garnaut, som ledet forskningen, er lei seg over at det viste seg å være riktig. Han skulle ønske at han tidligere hadde klart å overbevise Australia om faren de nå står midt oppi.

– Det er trist at jeg ikke fikk gjort noe når jeg fikk muligheten til å snakke med australiere om dette emnet. Jeg klarte ikke å fullt ut benytte den muligheten til å overbevise Australia om at det er i vår egen interesse å spille en positiv rolle i en global innsats for å dempe effekten av klimaendringene, sier Garnaut.

Brannene som har herjet i Australia siden september, er de verste og mest katastrofale landet noen gang har opplevd, men forskeren advarer om at det kan bli verre.

– Selv om ting er ille nå vil det fortsette å bli verre, om konsentrasjonen av klimagassutslipp i atmosfæren fortsetter å øke, advarer han.

Farlig framtid

Ifølge tidsskriftet ble Australia advart om brannene i forskjellige rapporter både i 2008, 2009, 2017 og 2019. Blant annet i en CSIRO-rapport for 11 år siden hvor det advares om at et spesielt brannfarlig meteorologisk fenomen ville være opptil fire ganger mer sannsynlig i en fremtid med global oppvarming.

Minst 27 personer har mistet livet siden 27. oktober. Økologer ved University of Sydney anslår at over 1 milliard dyr har mistet livet eller blitt skadd i brannene. Rundt 100.000 kvadratkilometer svidd av, et område på størrelse med Sør-Korea eller Portugal.

Fredag var det klimademonstrasjoner utenfor australske ambassader blant annet i Brasil, Storbritannia og Tyskland.

