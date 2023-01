118 døde på norske veier: – Et mørkt år

De siste årene har antall trafikkdrepte blitt redusert, men i løpet av 2022 mistet 118 personer livet i trafikkulykker. Det er 38 flere enn i fjor.

– Året vi nå har lagt bak oss har vært et mørkt år for trafikksikkerheten. Altfor mange kom aldri fram dit de var på vei, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård (Ap) i en pressemelding.

Ikke siden 2016 har det vært like mange som mistet livet i trafikken som i år.

– Ulykkesbildet vi har hatt i 2022 er svært bekymringsfullt, og er en tydelig påminnelse om at vi må fortsette å holde trykket oppe i trafikksikkerhetsarbeidet, sier Nygård.

Ifølge Statens Vegvesen var det særlig sommeren som var preget av unormalt mange dødsulykker. 67 personer døde i månedene mai, juni, juli og august.

– Jeg er bekymret over utviklingen. Vi har satt oss ambisiøse mål for trafikksikkerheten. Arbeidet mot trafikkdøden fortsetter med uforminsket styrke. En trafikkulykke med drepte eller hardt skadde er en for mange, sier vegdirektør Ingrid Dahl Hovland i Vegvesenet i en pressemelding.

Flere eldre dør i ulykker

Statistikk fra Statens Vegvesen viser at hver tredje omkomne i 2022 var over 65 år.

– Med en aldrende befolkning er dette en utvikling som bekymrer. Vi må bruke vår erfaring i trafikken på en positiv måte, sier Hovland.

Vegvesenet er også bekymret over at det er stadig flere ulykker med andre kjøretøy enn bil. I 2022 var det 11 dødsulykker med vanlig sykkel, fem med elsparkesykkel og to med elsykkel.

Det har også vært 21 dødsulykker med motorsykkel og seks dødsulykker med ATV/traktor.

Ønsker framskritt

Pandemiårene har preget mange statistikker, og den førte også til færre drepte i trafikken. Det viser tall både fra Norge og andre europeiske land.

– Det er i mange år jobbet godt med trafikksikkerhet i Norge, av store og små aktører. I europeisk sammenheng har vi få omkomne i trafikken målt opp mot folketallet. Jeg ønsker meg for det nye året er at vi alle blir enda mer bevisste og flinke til å gjøre de riktige tingene i trafikken – at vi blir enda mer oppmerksomme og konsentrerte om trafikken. Det vil bidra til å redde liv og å nærme oss nullvisjonen, sier vegdirektør Ingrid Dahl Hovland.