Gjensidigestiftelsen gir 11,6 millioner til matprosjekt i SFO

– Dette er en utrolig gave, og en stor anerkjennelse av det arbeidet vi gjør. Nå kan vi utvide og skape enda bedre matkompetanse og matglede for barn og unge, sier Kathrine Marthinsen, prosjektleder for Matjungelen og gründer i Folkelig i en pressemelding.

Fakta Gjensidigestiftelsen Norges største finansstiftelse – Etablert i 2007 som allmennyttig stiftelse og omdannet til finansstiftelse i forkant av børsnoteringen av Gjensidige Forsikring ASA i 2010. Største aksjonær i Gjensidige Forsikring ASA med 62,24 prosent av aksjene. Videreformidler sin andel av aksjeutbytte fra Gjensidige i form av kundeutbytte til skadeforsikringskundene i selskapet. For 2018 utgjorde dette over 2,1 milliarder kroner. I tillegg til aksjene i Gjensidige forvalter stiftelsen verdier for rundt 21 milliarder kroner. Gjensidigestiftelsen deler hvert år ut rundt 215 millioner kroner til allmennyttige prosjekter innen trygghet og helse. Siden 2007 har stiftelsen delt ut over 2 milliarder til rundt 500 prosjekter. Stiftelsens visjon er å skape et tryggere samfunn.

Startet som pilotprosjekt

Folkelig samarbeider med Opplysningskontoret for frukt og grønt og Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet/Høgskulen på Vestlandet for å nå ut til barn og unge om sunn matkultur, måltidsglede. Med mål å danne gode matrutiner som kan bidra til et lavere klimaavtrykk

Pilotprosjektet, som nå blir et nasjonalt tilbud, startet i Hordaland finansiert av Helse- og omsorgsdepartementet. Høsten 2018 ble prosjektet utvidet til 58 skoler i Hordaland

– Gjensidigestiftelsen er opptatt av å gjøre Norge tryggere, sunnere og mer aktivt. Derfor er vi glade for å kunne støtte organisasjoner som Folkelig og deres Matjungelprosjekt, sier Anne Kjersti Toft, seniorrådgiver for nasjonale prosjekter i Gjensidigestiftelsen.

Nå kan alle søke

En ny runde med påmeldinger starter i april.

– Alt innholdet er allerede tilgjengelig på nettsiden, gratis for alle. Men, når SFO og kommune melder seg på får de også materiell, utstyr og oppfølging av oss underveis, forklarer Marthinsen.