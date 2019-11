103 år gammel fransk motstandshelt død

– Lundy representerte Frankrikes ære gjennom de mørkeste timene i vår historie, skriver Franck Leroy, ordfører i Epernay, på Facebook.

– Hun hadde også et synspunkt på krig og spesielt på den fransk-tyske forsoningen som hun så på som svært viktig, sier Leroy til AFP.

Yvette Lundy var det yngste av sju søsken fra en bondefamilie. Under naziokkupasjonen jobbet Lundy som lærer. Hun jobbet også i rådhuset, noe som åpnet for at hun sluttet seg til en motstandsbevegelse. Fra 1940 forsynte hun jøder, menn som flyktet fra nazistenes tvangsarbeid, og krigsfanger som hadde søkt tilflukt på hennes bror Georges gård, med falske papirer.

I juni 1944 ble Lundy pågrepet av Gestapo på skolen der hun arbeidet. Hun ble sendt til konsentrasjonsleiren Ravensbrück nord for Berlin. Etter nesten ett år ble hun overflyttet til konsentrasjonsleiren Buchenwald nær Weimar. Der utførte hun slavearbeid fram til april 1945, da russiske soldater frigjorde byen.

Det tok nesten 15 år før Lundy begynte å fortelle om sine opplevelser. Etter det underviste hun om forsoning, og hun holdt taler for franske og tyske skoleelever.