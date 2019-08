100 aksjonister på Dovrefjell for å redde setre

Mandag morgen fra klokken 6 har over 100 aksjonister fra fjern og nær samlet seg ved bommen inn til det gamle skytefeltet på Hjerkinn. Her skal gravemaskiner og bulldosere til riving av setrene i Vesllie på Dovrefjell fraktes forbi:

– «Enig og tro til Dovre faller. Her er det plass til både setrer og villrein – uansett hva klima- og miljøminister Ola Elvestuen mener», er ett av mange slagord som lyder ut over Norges tak i soloppgangen.

– Enig og tro til Dovre faller

– Vi er samlet for å vise motstanden vår mot vedtaket om å rive setrene i Vesllie på Dovrefjell. Markeringa i dag skjer i forbindelse med at maskinene som skal brukes under rivinga skal transporteres inn i området. Tirsdag 20. august skal rivinga av de 150 år gamle seterhusa starte, sier aksjonsleder Ellen Sørumgård Syse.

Mange har sterke følelser for Dovrefjell. På plass i otta er både voksne og barn. Flere av de yngste vil demonstrere og vise sin støtte for setrene midt på Dovrefjell – før de drar videre til aller første skoledag etter sommerferien.

Flere ordførere, stortingsrepresentanter og organisasjonsledere er også til stede i soloppgangen over Dovrefjell for å vise sin støtte

– Trist og fortvila

– Jeg blir både trist, sint og fortvila over tanken på at gravemaskiner og bulldosere setter i gang å rive de fine setrene i Vesllie tirsdag, sier Sjur Botheim Mitigard (8) til Nationen.

Han er på plass for å demonstrere og aksjonere, før skoledagen starter, sammen med broren Jørgen (10) og bestefar Jørn Botheim fra Lesja.

– Riving er også ufattelig historieløst – og samtidig respektløst overfor både fagkunnskap og lokalbefolkning, sier Jørn Botheim, Han har selv mange gode barndoms- og ungdomsminner nettopp fra setrene i Vesllie som nå skal rives.

– Hele landet engasjerer seg

– Riving av setrene i Vesllie har nå blitt en nasjonal sak med engasjement utover det ganske land. Dette har ingenting med vern å gjøre - snarere tvert imot, sier styreleder i Dovrefjell nasjonalparkstyre, Bengt Fasterune (Sp).

Personlig har Fasteraune brukt dette området i mange år.

– Jeg har bodd på seteren og kjenner området godt. Jeg hadde aldri i min villeste fantasi trodd at dette skulle bli et resultat når forsvaret nå trekker seg ut - hverken som offiser, ordfører, leder i Nasjonalparkstyret, stortingsrepresentant eller en som er glad i å bruke fjellet, sier Fasteraune til Nationen og legger til:

– Vi gir oss ikke - og krever at her må statsministeren gripe inn og lytte på folket. Jeg er evig optimist – og tror fortsatt vi skal klare å stoppe dette.

Støtte fra Arbeiderpartiet

Fasterune får støtte fra Arbeiderpartiets stortingsrepresentant fra Oppland, Rigmor Aaserud:

– Jeg er overrasket over at miljøvernministeren lar dette skje. Seterdrift er viktig for de som driver med landbruk i fjellområdene - og det er vanskelig å skjønne at disse to setrene kan være til reelt hinder for villreinen i området, sier Aaserud til Nationen.

12.000 signaturer til Erna Solberg

Aksjonsleder Ellen A. Syse opplyser til Nationen at hun nettopp har oversendt nesten 12.000 signaturer til statsminister Erna Solberg og klima- og miljøminister Ola Elvestuen med krav om at setrene i Vesllie skal bevares.

– Vi opplever et formidabelt engasjement. Statsråd Elvestuen hadde virkelig muligheten til å vise at de lytter til folket - og at statsministerens ord om økt lokalt selvstyre ikke bare er fine ord, men noe som skal settes ut i handling. Det er ikke for sent å snu – og vi håper fortsatt seterrivinga blir stoppet. Blir de tradisjonsrike setrene midt på Dovrefjell jevnet med jorden – vil det rett og slett være en historisk historieløs handling av dagens regjering, sier Syse til Nationen.