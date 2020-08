Ytterligere to personer tiltalt i kongekrabbe-saken

Tiltalen gjelder heleri av til sammen 700 kilo kongekrabbe.

Det melder Økokrim på sine egne nettsider mandag formiddag.

Kongekrabben skal ha blitt fraktet til Bergen og ble mottatt der for videresalg. Dette er den første saken i kongekrabbekomplekset mot personer i den landsdelen. Fra før er det saker både i Nord-Norge og på Østlandet.

Opprullingen ledes av Økokrim og Finnmark Politidistrikt.

– Vil komme flere tiltaler

Førstestatsadvokat i Økokrim Håvard Kampen ønsker ikke å oppgi hvor omfattende nettverket er.

– Det kan vi ikke kommentere på nåværende tidspunkt da dette er en pågående etterforskning. Vi har flere som er siktet per i dag. Etterforskningen tyder på at det vil komme flere tiltaler, sier Kampen til Nationen.

– Det spesielle nå er at det er personer som er siktet fra en ny landsdel, nemlig Vestlandet, sier Kampen.

Ifølge Økokrim har de hatt bistand fra Vest politidistrikt under etterforskningen. Økokrim skal ha flere delsaker i komplekset under etterforskning.

Annonse

Ifølge Kampen er det ikke fastsatt noen dato for hovedforhandlingene, som skal finne sted i Bergen tingrett.

3,6 tonn kongekrabbe

24. mars i år ble det kjent at Økokrim tok ut tiltale mot en mann fra Østlandet for tre tilfeller av hvitvasking. Blant annet gjelder det transport av flere tonn ulovlig fanget kongekrabbe.

Ifølge tiltalen dreier det seg om minst 3,6 tonn kongekrabbe til en verdi av rundt to millioner kroner. Mannen skal ha fraktet krabbene til Romerike og Bergen.

Han er også tiltalt for å ha hvitvasket drøye 17 millioner kroner som stammet fra et direktørbedrageri begått i Belgia.

18. desember 2019 ble en annen mann i 50-årene i Nord-Troms tingrett dømt til ett år og fire måneders fengsel for ulovlig salg av minst 7 tonn kongekrabbe verdt 3,5 millioner kroner.

Storaksjon

Det var i november 2019 at politiet, sammen med Økokrim, avdekket det de mener er et nettverk som har solgt ulovlig kongekrabbe for millioner. Et titalls personer ble pågrepet.

Personene ble siktet for organisert, grovt brudd på havressursloven, ulovlig omsetning og grovt heleri. Flertallet av de siktede var fra Øst-Finnmark.