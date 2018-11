SNO felte ulv fra helikopter i Finnmark

Ulven ble avlivet i Aitevarri av Statens naturoppsyn (SNO) på oppdrag fra Miljødirektoratet. Fellingstillatelse er gitt på bakgrunn av høyt skadepotensial på tamrein i området.

– På bakgrunn av innmeldte skader fra en ulv som er kommet inn fra Finland, ga vi SNO et fellingsoppdrag, sier seniorrådgiver i viltseksjonen i Miljødirektoratet Susanne Hanssen til Nationen.

Hun sier ulven ble felt i det samme området i grensetraktene mellom Karasjok og Kautokeino som det ble skutt en ulv 28. oktober.

Miljødirektoratet fått rapportert inn fire skader på tamrein, men det var altså risikoen for at ulven skulle forårsake større skader som var bakgrunnen for at den ble besluttet skutt.

– Det har vært opp opp til SNO å avgjøre hvordan ulven skulle felles. Jeg er blitt fortalt at det er lite snø i området, og at det derfor har vært vanskelig å komme seg rundt med snøskuter. Derfor er det brukt helikopter, sier Hanssen.

Også i slutten av oktober ble det felt en ulv i Finnmark etter at en ulv hadde tatt minst 50 sauer og reinsdyr i området rundt Kautokeino og Karasjok.