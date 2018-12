Tine avviser at Synnøve Finden må betale mer for melk til yoghurt

Synnøve Finden selger årlig 2000 tonn greskprodusert yoghurt i Norge. Nå ønsker de å ta yoghurtproduksjonen hjem fra Hellas til Hedmark. Planen er å produsere gresk yoghurt på norsk melk – og med det skape 40 nye arbeidsplasser på Tolga.

Tine har i mange år produsert gresk yoghurt på norsk melk. De avviser påstandene fra Synnøve Finden om at det ikke er like vilkår for yoghurtproduksjon i Norge – og at Synnøve Finden blant annet må betale 50 øre mer for melka til yoghurt.

Melkeoverskudd i Norge

– Vi ønsker å ta hjem produksjonen av gresk yoghurt fordi vi er et norsk meieri - som aller helst ønsker å produsere på norsk kvalitetsmelk. Men så langt har vi ikke hatt de riktige rammevilkårene, sier administrerende direktør Trond Haug i Synnøve Finden til Nationen.

Krever like vilkår Trond Haug, administrerende direktør i Synnøve Finden For å flytte yoghurtproduksjonen fra Hellas til Hedmark må vi ha riktig melkepris og tilgang på nok melk.

Tine har nylig uttrykt at overskuddet av melk kommer til å øke i tiden som kommer - og anbefalt kutt i melkekvotene,

– Vil styrke norsk melkeproduksjon

Haug understreker at Synnøve Finden gjerne vil bidra til å opprettholde norsk melkeproduksjon. Men før konsernet tar yoghurtproduksjonen fra Hellas til Hedmark krever de at myndighetene tar noen grep:

– Vi må bare ha riktig melkepris og tilgang på nok melk. I dag er det slik at vi betaler 50 øre per liter mer dersom vi velger å bruke melken til yoghurt eller ost enn om vi skulle valgt å produsere melk. Synnøve Finden ønsker riktig og lik pris på all melk - og tilgang på melk til full utnyttelse av våre anlegg, sier Haug.

– Samme pris som alle andre aktører

Disse uttalelsene får direktør for medlem og rådgivning i Tine, Johnny Ødegård, til å reagere: Han mener påstanden om at de betaler 50 øre ekstra må bero på en misforståelse

– Jeg forstår ikke resonnementet om at de ikke har tilgang på melk til riktig pris. Synnøve Finden har tilgang på melk - og de har i utgangspunktet samme pris som alle andre aktører i det norske markedet, sier Ødegård.

Har samme vilkår Johnny Ødegård, direktør for medlem og rådgivning i Tine Synnøve Finden har samme vilkår alle andre yoghurtprodusenter i Norge.

Resonnementet om hva som skal til for å flytte produksjonen fra Hellas til Norge hevder Ødegård ikke stemmer med dagens realiteter:

– Får billigere melk enn Tine

– Synnøve Finden har jo samme vilkår for yoghurtproduksjonen som alle andre yoghurtprodusenter i Norge, sier Ødegård.

– Egentlig har de en liten fordel i forhold til Tine. Vi har noen såkalte konkurransepolitiske vilkår som betyr at når Synnøve Finden produserer yoghurt i Norge, så får de rimeligere melk enn det Tine får til vår yoghurtproduksjon, sier Ødegård.

Han mener det er svært positivt at Synnøve Finden nå vurderer å flytte yoghurtproduksjonen sin hjem til Norge.

– Fikk fjernet melkeavgift

– Det er veldig bra viss Synnøve Finden vil ta yoghurtproduksjonen tilbake på norsk melk. Det vil styrke både norsk melkeproduksjon og Synnøve Finden, sier Ødegård og legger til:

– Tilbake i 2014 gjorde Tine sammen med Q-meieriene en stor jobb for å bedre vilkårene for yoghurtproduksjon i Norge. Vi Fikk med oss myndighetene på at avgiften på melk til yoghurt måtte fjernes. Den gangen protesterte Synnøve Finden kraftig. Vi er glad de har snudd og nå innser at norsk melk har mange unike fortrinn. Vi har kanskje verdens fineste melk. Den koster selvsagt litt mer enn gresk melk, men det er den verdt.