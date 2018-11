I 3. kvartal 2018 var det totalt 2.179.613 faste breiband i Noreg, inkludert 128.111 verksemdsbreiband, går det fram av tal frå internett-målinga til Statistisk sentralbyrå.

Dette er ein auke på over 40.000 breiband på eitt år. Samtidig har det i den same perioden vore ein liten nedgang i talet på verksemdsbreiband. Det betyr at heile auken kjem av at det er fleire private breiband enn nokon gong. Berre sidan førre kvartal har talet på faste private breiband auka med over 10.000.